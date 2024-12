Sold out οι Puressence - Τι ώρα θα βγουν στη σκηνή

Οι Puressence θα δώσουν μια συναυλία στο Floyd στις 14 Δεκεμβρίου

H αντίστροφη για τη μεγάλη συναυλία των Puressence στην Αθήνα έχει ξεκινήσει και όπως ανακοινώθηκε και επίσημα, το live του Σαββάτου (14/012) έγινε sold out.



Οι Puressence επιστρέφουν λοιπόν πανηγυρικά και πανέτοιμοι στη δεύτερη πατρίδα τους για μια μοναδική συναυλία Floyd.

Χρήσιμες πληροφορίες για τη συναυλία

Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 8 το βράδυ και ο Τάσος Χρηστίδης από τον 969 Rock fm, θα είναι ήδη on stage έτοιμος να σας βάλει στο κλίμα της συναυλίας με ένα special «Warm Up» Session,

Οι Puressence θα ανέβουν στη σκηνή του Floy στις 21:50.



Το μεγάλο indie comeback της τελευταίας δεκαετίας

Το ιδιαίτερα αγαπητό στο ελληνικό κοινό συγκρότημα αναμένεται να δώσει μια από τις καλύτερες συναυλίες της καριέρας του, για όλους εκείνους που αγάπησαν τη μουσική τους και συνδέθηκαν με τα τραγούδια τους από τον πρώτο τους δίσκο, πίσω στα ένδοξα nineties.

Τραγούδια διαχρονικά, που αγαπήθηκαν για τον στίχο και την ηλεκτρισμένη τους λυρικότητα, όπως τα: I Suppose, Casting Lazy Shadows, This Feeling, Don't Know Any Better, All I Want, It Doesn't Matter Anymore και India, τραγούδια που με την επιστροφή της μπάντας πρόκειται τώρα να διαγράψουν έναν νέο κύκλο ένδοξης ζωής.

Οι Puressence, είναι γνήσια τέκνα της δεκαετίας των 90s. Σύμφωνα με τον αστικό μύθο, ο James Mudriczki, ο Kevin Matthews, ο Neil McDonald και ο Anthony Szuminski, όλοι τους από το Failsworth του Μάντσεστερ, συναντήθηκαν σε ένα λεωφορείο, καθ' οδόν για τη θρυλική συναυλία που έδωσαν οι Stone Roses τον Μάιο του 1990 στο Spike Island. O Kevin Matthews βλέποντας τον μπασίστα Gary 'Mani' Mounfield να παίζει, αποφάσισε να αγοράσει ένα μπάσο και ξεκίνησε να μαθαίνει ... Και κάπως έτσι γεννήθηκαν οι Puressence.



Το όνομα της μπάντας είναι "δώρο" της ίδιας της πόλης τους – εκείνη την εποχή μπορούσες να δεις τα χάρτινα γράμματα 'P'-'U'-'R'-'E'-'S'-'S'-' E'-'N'-'C'-'E', σε διάφορα εγκαταλειμμένα κτίρια και γέφυρες παντού στο κέντρο του Μάντσεστερ (όπως και στη σιδηροδρομική γέφυρα απέναντι από το θρυλικό club Haçienda).



Η διάλυση και επανένωση



Ήταν Νοέμβριος του 2013 όταν το συγκρότημα διαλύθηκε, μετά από περισσότερα από 20 χρόνια επιτυχημένης πορείας.

Δέκα χρόνια αργότερα, το 2023, ένα βίντεο εμφανίστηκε ξαφνικά στο διαδίκτυο με την ανακοίνωση «PURESSENCE 29.06.24». Το Σάββατο 29 Ιουνίου 2024 όλοι οι δρόμοι όντως οδηγούσαν στο κατάμεστο Albert Hall του Manchester. Έντεκα ολόκληρα χρόνια περίμεναν αυτή τη στιγμή οι φίλοι της μπάντας. Οι Puressence, σε αυτό το θριαμβευτικό τους live, που έγινε sold out μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, ξαναζέσταναν τις καρδιές των θεατών, με την χωρίς καμία προσποίηση, ειλικρινή, γεμάτη παλμό και μουσική ζωντανή τους εμφάνιση.