33 Υποψηφιότητες για 14 Σειρές και Tαινίες από Disney+ και HBO, μόνο στο Vodafone TV

Οι Χρυσές Σφαίρες, ο κορυφαίος θεσμός της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών που αποτελεί προάγγελο των Όσκαρ, θα απονείμουν τα βραβεία στις 6 Ιανουαρίου 2025.

Η μαγεία του κινηματογράφου και της τηλεόρασης ζωντανεύει στο Vodafone TV, με 33 υποψηφιότητες για 14 παραγωγές Disney+ και HBO να ξεχωρίζουν στα φετινά 82α Βραβεία Χρυσών Σφαιρών.

Οι Χρυσές Σφαίρες, ο κορυφαίος θεσμός της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών που αποτελεί προάγγελο των Όσκαρ, θα απονείμουν τα βραβεία στις 6 Ιανουαρίου 2025, τιμώντας τις κορυφαίες τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές της χρονιάς.

Φέτος, το Disney+ συγκέντρωσε 19 υποψηφιότητες, ενώ οι παραγωγές HBO και ΜΑΧ, διαθέσιμες αποκλειστικά στο Vodafone TV, απέσπασαν 11 υποψηφιότητες.

Αναλυτικά, παραγωγές που μπορεί να βρει κανείς τώρα να παίζονται στο Disney+ και στο Vodafone TV και συμπεριλαμβάνονται στις μεγάλες κατηγορίες προηγείται ο καταιγιστικός τρίτος κύκλος του «The Bear», παραγωγής FX, με πέντε υποψηφιότητες, και ακολουθούν ο τέταρτος κύκλος του «Only Murders in the Building» με τέσσερις, ενώ με τις ίδιες κατεβαίνει στην αρένα και το επικό «Shōgun», παραγωγής FX, με τον πρώτο του κύκλο, με δύο ο απολαυστικός τέταρτος κύκλος του «Abbott Elementary» (κύκλοι 1-3 τώρα διαθέσιμοι στο Disney+) -όλα τους και στις κατηγορίες για Καλύτερη Τηλεοπτική Σειρά- και με ένα το «Agatha All Along», της Marvel Television.

Τέλος, οι «Ιστορίες Καλοσύνης» από την Searchlight Pictures και τον Γιώργο Λάνθιμο, κέρδισαν υποψηφιότητα για την ερμηνεία του Τζέσε Πλέμονς -που βραβεύτηκε και στο φεστιβάλ των Καννών- και η ταινία της Disney και της Pixar «Τα Μυαλά που Κουβαλάς 2», η ταινία κινουμένων σχεδίων με τα περισσότερα εισιτήρια στην ιστορία του σινεμά- κλείνει τη λίστα με δύο υποψηφιότητες.

Πέντε τίτλοι παραγωγής ΗΒΟ και ΜΑΧ ξεχώρισαν και είναι διαθέσιμοι αποκλειστικά στο Vodafone TV, «το σπίτι της ΗΒΟ στην Ελλάδα». Συγκεκριμένα, το «The Penguin» και ο νέος κύκλος «True Detective: Night Country» με την Τζόνι Φόστερ στον πρωταγωνιστικό ρόλο- που έρχεται αποκλειστικά στο Vodafone TV στις αρχές του 2025- με τρείς υποψηφιότητες, όπως και το «Hacks» -που σύντομα θα είναι διαθέσιμο αποκλειστικά στο Vodafone TV-, ενώ από μια υποψηφιότητα καρπώθηκαν ο θριαμβευτικός δεύτερος κύκλος του «House of the Dragon» και το «The Regime» για την ερμηνεία της Κέιτ Γουίνσλετ, τα οποία είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Vodafone TV.

Tέλος, το «Dune Part II» του Ντενίς Βιλνέβ με δύο υποψηφιότητες και το «Beetlejuice, Beetlejuice», το sequel του Τιμ Μπάρτον, που έσπασαν τα ταμεία στο παγκόσμιο box office ολοκληρώνουν το φετινό παλμαρέ των υποψηφιοτήτων σε παραγωγές που μπορεί κανείς να βρει στο Vodafone TV.