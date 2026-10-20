Η κλήρωση του Eurojackpot θα γίνει στις 21:15. Μέχρι τις 20:00 η κατάθεση των δελτίων.

Νέα μεγάλη κλήρωση σήμερα από το Eurojackpot το οποίο μοιράζει το ποσό των 18 εκατ. ευρώ. Η κλήρωση θα γίνει στις 21:15 και αμέσως μετά θα ξέρουμε τους τυχερούς αριθμούς και τον πίνακα κερδών.

Πώς παίζονται τα τυποποιημένα συστήματα

Τα Τυποποιημένα Συστήματα του EUROJACKPOT παίζονται συμπληρώνοντας στο πεδίο «Συστήματα» τον κωδικό του συστήματος με το οποίο επιθυμείς να συμμετέχεις στο παιχνίδι.

Γιατί να το επιλέξω

Τα Τυποποιημένα Συστήματα σου προσφέρουν τη δυνατότητα να παίξεις με λιγότερες στήλες και χαμηλότερο κόστος σε σχέση με ένα Πλήρες Σύστημα, επιλέγοντας το ίδιο πλήθος αριθμών. Συνολικά προσφέρονται 10 Τυποποιημένα Συστήματα, ενώ το ποσοστό επιτυχίας, εφόσον επαληθευθούν οι προβλέψεις, δεν είναι στο 100% όπως στα Πλήρη Συστήματα, αλλά σχετίζεται με το Τυποποιημένο Σύστημα που έχεις επιλέξει.