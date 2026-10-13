Η κλήρωση του Eurojackpot σήμερα 13/10/26 μόλις έγινε.

Μια ακόμη μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 11, 17, 20, 22, 35.

Τζόκερ οι αριθμοί: 4 και 8.

Η φορολογία των κερδών

Από τις 1/9/2022 και μετά, τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής*:

α) κέρδος έως 100€: αφορολόγητο

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β) κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)

γ) κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)

δ) κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)

ε) κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)

*Mετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του.