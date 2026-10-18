Πώς θα κινηθούν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες.

Αλλάζει ξανά το σκηνικό του καιρού από την Κυριακή 18/10, με τη θερμοκρασία να αναμένεται να σημειώσει μικρή άνοδο καθώς στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 19 με 21 και τοπικά στα νότια έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα, με την πρόγνωση από την ΕΜΥ ο καιρός αναμένεται να είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά, το Αιγαίο και την Κρήτη και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Η ορατότητα το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm7160c3xkzt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Κολυδάς: Απομακρύνεται η κακοκαιρία, επιστρέφει η ηλιοφάνεια – Τι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες

Βελτιωμένο καιρικό σκηνικό αναμένεται σήμερα, Κυριακή (18/10), στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καθώς το σύστημα που προκάλεσε την πρόσφατη επιδείνωση του καιρού έχει πλέον απομακρυνθεί προς τα ανατολικά. Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, μέσα από τη νέα του πρόγνωση, αναλύει την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών, επισημαίνοντας ότι η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει, ενώ σταδιακά αναμένεται και η επικράτηση θερμότερων αερίων μαζών.

Σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, η ατμοσφαιρική διαταραχή που επηρέασε τη χώρα μας το προηγούμενο διήμερο μετατοπίζεται προς την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, δημιουργώντας ευνοϊκότερες συνθήκες για τη βελτίωση του καιρού στην Ελλάδα. Παράλληλα, όπως προκύπτει από την ανάλυση των μετεωρολογικών χαρτών, οι ψυχρότερες αέριες μάζες υποχωρούν σταδιακά, δίνοντας τη θέση τους σε θερμότερες που προέρχονται από την κεντρική Μεσόγειο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=CCyShBw3pO4&t=1s}

Ο καιρός σήμερα, Κυριακή, θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με την πιθανότητα αξιόλογων βροχοπτώσεων να παραμένει περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν κατά κανόνα ασθενείς έως μέτριοι, με την έντασή τους να μην ξεπερνά τα 4 με 5 μποφόρ. Ωστόσο, τις πρώτες πρωινές ώρες δεν αποκλείεται στα ανατολικά να φτάσουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ.

Όσον αφορά τη θερμοκρασία, αυτή θα διατηρηθεί σε σχετικά ικανοποιητικά για την εποχή επίπεδα, αν και η ψύχρα θα είναι αισθητή κυρίως στις κεντρικές και βόρειες ηπειρωτικές περιοχές. Αντίθετα, στα νησιά οι νυχτερινές θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλότερες, καθώς η επίδραση της θάλασσας περιορίζει την πτώση του υδραργύρου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στην Αττική, η ηλιοφάνεια θα αποτελέσει το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού, με τους ανέμους να παραμένουν γενικά ασθενείς και χωρίς να αναμένονται αξιόλογες βροχοπτώσεις.

Στην Αθήνα, η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για υπαίθριες δραστηριότητες. Παρόμοια θα είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια, ασθενείς άνεμοι και μέγιστη θερμοκρασία κοντά στους 20 βαθμούς Κελσίου.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για το επόμενο τετραήμερο

Αναφερόμενος στην προοπτική των επόμενων ημερών, ο Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει ότι οι χάρτες υετού δείχνουν γενικά περιορισμένα φαινόμενα στην αρχή της περιόδου, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν στις περισσότερες περιοχές ασθενείς έως μέτριοι.

Η σταδιακή υποχώρηση των ψυχρότερων αερίων μαζών και η μεταφορά θερμότερων από την κεντρική Μεσόγειο αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά της εξέλιξης της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας. Με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε ο μετεωρολόγος, η χώρα εισέρχεται σε μια περίοδο με γενικά ηπιότερες καιρικές συνθήκες, χωρίς να διαφαίνεται, τουλάχιστον στην αρχή του επόμενου τετραημέρου, κάποια γενικευμένη επιδείνωση.