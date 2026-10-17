Συναγερμός στις αστυνομικές Αρχές.

Σε κινητοποίηση βρίσκονται οι Αρχές μετά τον εντοπισμό οπλισμού σε ταράτσα πολυκατοικίας το απόγευμα του Σαββάτου 17/10 στη Νίκαια. Συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο χειροβομβίδες, πάρα πολλά φυσίγγια και ένα παλιό πολεμικό όπλο τα οποία φέρεται να ανήκαν σε έναν ηλικιωμένο που πέθανε πρόσφατα.

Παράλληλα, στην οδό Νέστορος έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για προληπτικούς λόγους αλλά και το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) για να παραλάβει τον οπλισμό.