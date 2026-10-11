Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άντισσα της Λέσβου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 12ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), καθώς και δύο πυροσβεστικά οχήματα.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2109255213970489641}

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στην περιοχή με στόχο τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή ενδεχόμενης επέκτασής της.