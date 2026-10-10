Συναγερμός στις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου (10/10) στην Κωνσταντινούπολη, όταν ξέσπασε φωτιά στην οροφή νοσοκομείου στην περιοχή Καρτάλ, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και την εκκένωση ασθενών.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην οροφή του νοσοκομείου Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να κινητοποιούνται άμεσα για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και ξεκίνησαν επιχείρηση κατάσβεσης, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται απομάκρυνση ασθενών από το νοσοκομείο για λόγους ασφαλείας.

{https://x.com/aykiri/status/2108972052703035418}

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τραυματισμούς ή θύματα, ενώ παραμένουν άγνωστα τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

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Οι αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης, με την επιχείρηση της Πυροσβεστικής να βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές.