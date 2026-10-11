Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να ισχύσουν στη Γραμμή 3 του Μετρό από την Κυριακή 11/10 όπως ανέφερε και επίσημα η ΣΤΑΣΥ.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη Γραμμή 3 του Μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να εκτελούνται από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο τμήμα «Αμπελόκηποι - Χαλάνδρι», όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ειδικότερα, από την Κυριακή 11 έως και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου και από την Κυριακή 18 έως και την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, οι σταθμοί «Πανόρμου», «Κατεχάκη», «Εθνική Άμυνα», «Χολαργός», «Νομισματοκοπείο» και «Αγία Παρασκευή» θα κλείνουν στις 21:40 το βραδύ, 2μιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Δημοτικό Θέατρο - Αμπελόκηποι» και «Χαλάνδρι - Δ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο».