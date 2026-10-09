Τα ίχνη του 46χρονου είχαν χαθεί από τις 20 Σεπτεμβρίου.

Τραγικό τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 46χρονου υπηκόου Ισραήλ, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις 20 Σεπτεμβρίου στον Όλυμπο.

Η σορός του 46χρονου εντοπίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (09/10) στη θέση Μαυρόλακκος, σε υψόμετρο 1.800 μέτρων, από ιδιωτική ισραηλινή εταιρεία που πραγματοποιούσε έρευνες.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για την ανάσυρση της σορού με τη συμμετοχή 10 πυροσβεστών από την 2η και την 8η ΕΜΑΚ.

Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια του θανάτου του 46χρονου συνεχίζονται.