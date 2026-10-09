Στόχος της καμπάνιας είναι να καταρρίψει τις προκαταλήψεις που επικρατούν γύρω από το ζήτημα της ψυχικής υγείας.

«Κι όταν τελικά μιλούσα, λυτρωνόμουν». Η φράση της Μυρτώς Αλικάκη είναι μία από τις πολλές που συνοδεύουν τα 31 πορτρέτα της φετινής καμπάνιας «ΜΙΛΑ… It’s OK!».

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας στις 10 Οκτωβρίου, η ΕΠΑΨΥ παρουσιάζει τον δεύτερο κύκλο της καμπάνιας. Μετά την περσινή συμμετοχή 30 μουσικών, φέτος 31 ηθοποιοί συμμετέχουν εθελοντικά, μοιράζονται σκέψεις για όσα μας δυσκολεύουν και ενθαρρύνουν την αναζήτηση επαγγελματικής υποστήριξης.

Στόχος της καμπάνιας είναι να καταρρίψει τις προκαταλήψεις που εμποδίζουν την αναζήτηση βοήθειας και να μας καλέσει να στεκόμαστε δίπλα σε κάθε άνθρωπο που δοκιμάζεται ψυχικά, με κατανόηση και σεβασμό.

Η Uber υποστήριξε τον δεύτερο κύκλο της καμπάνιας, καλύπτοντας το κόστος της φωτογραφικής παραγωγής.

Ο Δημήτρης Μουγκός υπογράφει τα φωτογραφικά πορτρέτα, καθένα από τα οποία συνοδεύεται από μια προσωπική φράση για τη φροντίδα, τη σιωπή και την αναζήτηση υποστήριξης, άλλοτε μέσα από μια προσωπική εμπειρία και άλλοτε μέσα από μια σκέψη που απευθύνεται σε κάθε άτομο που περνά μια δύσκολη περίοδο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με τη συμμετοχή τους, οι ηθοποιοί αξιοποιούν την απήχηση του έργου τους και τη δύναμη της τέχνης ως μέσο έκφρασης και ευαισθητοποίησης για να φέρουν τη συζήτηση για την ψυχική υγεία σε ένα ευρύτερο κοινό, ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους που φοβούνται την έκθεση ή την απόρριψη να μιλήσουν για μια δυσκολία και να απευθυνθούν σε έναν άνθρωπο που εμπιστεύονται ή σε έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας.