Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο με 7 οχήματα, η φωτιά είναι σε χώρο με εύφλεκτα υλικά.

Φωτιά τώρα μαίνεται σε αποθηκευτικό χώρο στο Μαραθώνα.

Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής λόγω των εύφλεκτων υλικών που εντοπίζονται μέσα στο χώρο της αποθήκης. Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά έχει ξεσπάσει σε αποθήκη στο Ελικοδρόμιο του Πολεμικού Ναυτικού. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο με 7 οχήματα.

Φωτιά στη Μαραθώνα: Οι πρώτες πληροφορίες

Οι έντονοι μαύροι πυκνοί καπνοί από τον χώρο της αποθήκης στο Ελικοδρόμιο του Πολεμικού Ναυτικού στον Μαραθώνα κινητοποίησαν σύμφωνα με το irafina.gr ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τη Νέα Μάκρη, το Νέο Βουτζά και από την Πολιτική Προστασία Ραφήνας Πικερμίου, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να επιχειρήσουν για την αντιμετώπιση της φωτιάς και να αποτρέψουν τυχόν επέκτασή της. Στον χώρο καίγονται πλαστικά εύφλεκτα υλικά γεγονός που δικαιολογεί τον πυκνό και έντονο καπνό που είναι ορατός στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Αττικής.

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Πηγή: Anastasios Kalantzis