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Στο «Neptune Ethos» επιβαίνουν συνολικά 36 άτομα.

Άμεση κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος πραγματοποιήθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας (05/10), καθώς το πλοίο μεταφοράς οχημάτων «Neptune Ethos» προσάραξε σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό Σαλαμίνας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει τρία ρυμουλκά και ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού, ενώ ιδιώτης δύτης πραγματοποιεί έλεγχο στο πλοίο.

Στο «Neptune Ethos» επιβαίνουν συνολικά 36 άτομα, εκ των οποίων 27 είναι μέλη του πληρώματος και εννέα μέλη ιδιωτικού συνεργείου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν από την προσάραξη έχει προκληθεί κάποια ζημιά ή θαλάσσια ρύπανση.

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Σημασία στην τήρηση των κανόνων ασφαλούς ναυσιπλοΐας

Περί του περιστατικού τοποθετήθηκε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης, ο οποίος αναφέρει ότι πιθανή αιτία για την προσάραξη είναι η απώλεια ελέγχου, ωστόσο τα ακριβή αίτια θα διερευνηθούν από τις αρμόδιες Αρχές.

«Ένα ακόμη περιστατικό προσάραξης πλοίου, αυτή τη φορά στην περιοχή Καματερό Σαλαμίνας, όπου το πλοίο βγήκε εκτός της προβλεπόμενης πορείας και κατέληξε στην παραλία.

Με βάση τις πρώτες πληροφορίες, φαίνεται να υπήρξε απώλεια ελέγχου, ωστόσο τα ακριβή αίτια του περιστατικού θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες Αρχές.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη σημασία της αυστηρής τήρησης των κανόνων ασφαλούς ναυσιπλοΐας και της συνεχούς επαγρύπνησης στη θάλασσα. Η ασφάλεια ανθρώπων, πλοίων και παράκτιων περιοχών δεν μπορεί να τίθεται σε κίνδυνο.

Αναμένουμε την επίσημη ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών για τα ακριβή αίτια της προσάραξης.»