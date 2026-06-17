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Η δράση στην Κηφισιά κλείνει τον κύκλο των street δράσεων του προγράμματος και θα έχει τον χαρακτήρα μιας μεγάλης ανοιχτής γιορτής, με μπάσκετ, μουσική και πολλές δραστηριότητες στο πάρκο.

Το Σάββατο 20 Ιουνίου, 18:30–21:30, το Πάρκο Αδριανού στην Κηφισιά φιλοξενεί το Hooping for Change, μια ανοιχτή street δράση που συνδέει τον αθλητισμό με την ψυχική υγεία.

Η δράση στην Κηφισιά κλείνει τον κύκλο των street δράσεων του προγράμματος και θα έχει τον χαρακτήρα μιας μεγάλης ανοιχτής γιορτής, με μπάσκετ, μουσική και πολλές δραστηριότητες στο πάρκο.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του προγράμματος It’s Up to You(th) της ΕΠΑΨΥ που αξιοποιεί το μπάσκετ ως εργαλείο συμμετοχής και διαλόγου γύρω από κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα, όπως η νεανική βία, αναδεικνύοντας τον ρόλο της ψυχικής υγείας στην πρόληψη και την κατανόησή της.

Μέσα από διαδραστικά παιχνίδια, εργαστήρια και αθλητικές δραστηριότητες, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν, να συνεργαστούν και να ενημερωθούν σε ένα ανοιχτό και ασφαλές περιβάλλον.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

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Καθ’ όλη τη διάρκειά της δράσης θα υπάρχει DJ set και θα προσφέρονται σνακ και αναψυκτικά, ενώ στον χώρο θα λειτουργεί περίπτερο ενημέρωσης της ΕΠΑΨΥ.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή σε όλες τις ηλικίες, με ιδιαίτερη έμφαση στους εφήβους.