Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ζημιές ή άλλα σοβαρά προβλήματα, ενώ οι υποδομές της περιοχής λειτούργησαν χωρίς δυσκολίες.

Αισθητός σε ολόκληρη τη Μεσσηνία, τη Λακωνία και σε ευρύτερες περιοχές της Πελοποννήσου έγινε ο σεισμός που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής με επίκεντρο θαλάσσια περιοχή νότια της Μεθώνης.

Ο σεισμός είχε μέγεθος 5,1 Ρίχτερ, καταγράφηκε στις 21:17 και είχε εστιακό βάθος 9,1 χιλιομέτρων, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 16 χιλιόμετρα νότια της Μεθώνης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίρια ή προβλήματα στις υποδομές.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος να πραγματοποιούν περιπολίες και προληπτικούς ελέγχους. Παράλληλα, με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου και η 1η ΕΜΑΚ τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ συνεργεία προχώρησαν σε αυτοψίες ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές για την καταγραφή πιθανών επιπτώσεων.

Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης, επισήμανε ότι η περιοχή της Μεθώνης αποτελεί μία από τις πλέον σεισμογενείς ζώνες της χώρας, καθώς βρίσκεται κοντά στο Ελληνικό Τόξο και στα όρια λιθοσφαιρικών πλακών. Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη περιοχή έχει ιστορικό ισχυρών σεισμικών γεγονότων, όπως οι σεισμοί του 2008, με ισχυρότερη δόνηση μεγέθους 6,7 Ρίχτερ, αλλά και ο μεγάλος σεισμός του 1947.

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Ο κ. Καραστάθης υπογράμμισε ότι σεισμοί της τάξης των 5 Ρίχτερ δεν είναι ασυνήθιστοι για την ευρύτερη περιοχή, ωστόσο τόνισε πως είναι απαραίτητη η παρακολούθηση της σεισμικής ακολουθίας για τις επόμενες 24 ώρες, προκειμένου να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ασφάλεια η εξέλιξη του φαινομένου. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο μηχανισμός γένεσης του σεισμού είναι συμβατός με τα γνωστά τεκτονικά χαρακτηριστικά της περιοχής και ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, τέτοιες σεισμικές ακολουθίες εξελίσσονται ομαλά.

Ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος, Παναγιώτης Καρβέλας, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ζημιές ή άλλα σοβαρά προβλήματα, ενώ οι υποδομές της περιοχής λειτούργησαν χωρίς δυσκολίες. Όπως ανέφερε, παρά την ένταση της δόνησης, η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο και η τοπική κοινωνία αντιμετωπίζει το γεγονός με ψυχραιμία.