«Ζώα και άνθρωποι ήταν ένα πράγμα... Οι ηλικιωμένοι ασθενείς ήταν σαν παρκαρισμένοι για να πεθάνουν...» κατέθεσε ο κοινωνικός λειτουργός για την 72χρονη που κατηγορείται ότι είχε παράνομο γηροκομείο στους Αμπελόκηπους.

Σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών καταδικάστηκε η 72χρονη ιδιοκτήτρια παράνομου γηροκομείου στους Αμπελόκηπους, η οποία συνελήφθη μετά την καταγγελία της κόρης ηλικιωμένης, ότι απαίτησε χρήματα για να δεχτεί την κατάκοιτη μητέρα της γιατί διαφορετικά, θα την «πέταγε στα σκουπίδια»

Το Τριμελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο της Αθήνας, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, έκρινε ένοχη χωρίς κανένα ελαφρυντικό την 72χρονη για από απόπειρα εκβίασης 150 ευρώ και όχι για ποσό 2.000 ευρώ που ανέφερε το σε βάρος της κατηγορητήριο αλλά και για απείθεια, ενώ η ποινή που της επέβαλε, είναι μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα.

Αρνήθηκε τα πάντα η 72χρονη

Στην απολογία της η 72χρονη αρνήθηκε όσα της καταλογίζει η κόρη της ηλικιωμένης, υποστηρίζοντας ότι η ίδια την παρακαλούσε να μεταφέρει τη μητέρα της στο νοσοκομείο, λόγω της βαριάς κατάστασης της υγείας της. «Εκείνο το πρωί ήρθε η κόρη της κυρίας στο σπίτι και της άρεσε. Το απόγευμα ήρθε η μαμά της ασυνόδευτη από το νοσοκομείο. Την έβαλα στο κρεβάτι και μου ζήτησε τσιγάρο. Η κυρία αυτή έχει επιληψία, ήταν αλκοολική, είχε ζάχαρο και εθισμό στο τσιγάρο. Έγραφαν τα χαρτιά της τα συνοδευτικά ότι είχε ζητήσει μόνη της να φύγει από το νοσοκομείο».

Πρόεδρος: Γιατί δεν θέλατε να την κρατήσετε στο χώρο σας;

Κατηγορούμενη: Όλη τη νύχτα φώναζε είχε βαριά προβλήματα, δεν διορθώνονταν αυτά. Είχε πληγές, έτρεχαν αίματα.....Την άλλη μέρα κατάλαβε ότι πρέπει να πάει και η ίδια στο νοσοκομείο. Εγώ παρακάλαγα τη κόρη της να την πάρει. Εγώ της βρήκα ασθενοφόρο.

Η 72χρονη παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως «άνθρωπο της προσφοράς», επέμεινε πως δεν ζήτησε 2000 ευρώ από την καταγγέλλουσα, λέγοντας πως δεν θα έπαιρνε αυτά τα λεφτά από μία «φτωχή γυναίκα». Είπε ότι είχε νοικιάσει τον τελευταίο ενάμιση χρόνο το διαμέρισμα ενώ για τις "υπηρεσίες" που παρείχε ζητούσε "πέντε με έξι κατοστάρικα το μήνα".

Πρόεδρος: Αυτή οι άνθρωποι δεν χρειάζονταν ιατρική φροντίδα;

Κατηγορούμενη: Εάν την χρειάζονταν θα ειδοποιούσα το νοσοκομείο. Εγώ είχα βάλει στην αγγελία ότι δεν δέχομαι αρρώστους με κατακλίσεις και μου ήρθε αυτή η κυρία μέσα στα αίματα.

Η 72χρονη υποστήριξε ότι ήταν υψηλής ποιότητας τα γεύματα στους ηλικιωμένους ισχυριζόμενη μεταξύ άλλων πως « το γιαούρτι που λένε ότι είχε λήξει τρεις ημέρες, ακόμη και σε μωρό να το δώσεις, δεν παθαίνει κάτι»!

Εισαγγελέας: Από την καταγγέλλουσα πόσα χρήματα είχατε πάρει;

Κατηγορούμενη: 300 ευρώ. Όταν διάβασα στα χαρτιά της τι προβλήματα είχε αυτή η γυναίκα έγινα θηρίο. Αν αυτή είχε να δώσει 2.000 σε εμένα θα έρχονταν κύριε εισαγγελέα; Ήταν μια φτωχή γυναίκα δε θα της ζήταγα ποτέ τόσα λεφτά. Μου έλεγε δώσε μου τα 300 ευρώ για να πάρω τη μάνα μου. Εγώ της πλήρωσα και το ασθενοφόρο 75 ευρώ. Της είπα ότι θα της κρατήσω 150 για το ασθενοφόρο και τις ζημιές που έκανε η μητέρα της, μου είχε καταστρέψει τα μαξιλάρια. Εγώ τόσο αξιολόγησα τη δουλειά μου.

«Απειλούσε ότι θα πετάξει τη μητέρα μου στα σκουπίδια»

Αντίθετη ήταν πάντως η εκδοχή που παρουσίασε στο δικαστήριο η κόρη της ηλικιωμένης. «Έχω την μητέρα μου με προβλήματα υγείας 72 ετών. Την Μεγάλη Πέμπτη η μητέρα μου πήρε αιφνιδιαστικά εξιτήριο από το νοσοκομείο "Γ. Γεννηματάς". Έπρεπε να βρω μια δομή και Μεγάλη Εβδομάδα ήταν δύσκολο. Έψαχνα γηροκόμο για το σπίτι αλλά δεν βρήκα. Βρήκα αυτή την αγγελία της κατηγορούμενης στην εφημερίδα", είπε η μάρτυρας και συνέχισε: " Έψαχνα μια προσωρινή λύση για τη μητέρα μου. Ήταν Μεγάλη Πέμπτη.

»Τηλεφώνησα και ρώτησα αν μπορούσα να επισκεφθώ το συγκεκριμένο χώρο Δέχθηκε και πήγα. Ήταν ένα αρκετά μεγάλο διαμέρισμα με ευρύχωρο σαλόνι και κάποια δωμάτια ξεχωριστά. Είδα να φιλοξενούνται άνθρωποι στα δωμάτια. Ο χώρος δεν μου φάνηκε ύποπτος. Αν έβλεπα κάτι ύποπτο, αν έβλεπα κάτι δεν θα άφηνα τη μητέρα μου. Συμφωνήσαμε τα χρήματα και άφησα προκαταβολή. Την ίδια ημέρα πήγε η μητέρα μου εκεί. Το άλλο πρωί χτύπησε το τηλέφωνο μου. Ήταν η κατηγορούμενη και σε έξαλλη κατάσταση αξίωνε χρήματα για να μη πετάξει τη μητέρα μου. Έλεγε ότι την κορόιδεψα γιατί ήταν ένα δύσκολο περιστατικό. Ήθελε από 1500 έως 2000 ευρώ αλλιώς έλεγε ότι θα την πετάξει στον κάδο απορριμμάτων. Της έλεγα να μου δώσει λίγο χρόνο να την πάρω από εκεί, να βρω ένα ασθενοφόρο. Δεν μπορούσα να συνεννοηθώ. Πήγα στο διαμέρισμα αλλά δεν μου άνοιξε. Πήρα την αστυνομία δεν άνοιγε όμως ούτε στους αστυνομικούς. Οι αστυνομικοί με πήγαν στο Τμήμα να καταθέσω. Η κατηγορούμενη συνέχισε με μηνύματα να με απειλεί και να με βρίζει. Τελικά βρήκα ένα ασθενοφόρο μπόρεσα να πάρω τη μητέρα μου»

«Τρόφιμα ληγμένα και άνθρωποι παρατημένοι χωρίς φροντίδα και καθαριότητα»

Ζοφερή όμως ήταν η εικόνα του ιδιότυπου αυτού γηροκομείου που περιέγραψε ο κοινωνικός λειτουργός που είχε διενεργήσει έλεγχο στο συγκεκριμένο χώρο τον περασμένο Απρίλιο προκειμένου να διαπιστώσει για το αν λειτουργεί νόμιμα. « Καταρχάς εκεί μέσα υπήρχε μια δυσωδία μάλλον από τα ζώα. Ήταν τέσσερα σκυλιά και μια γάτα. Όταν μπήκαμε βρήκαμε τέσσερα άτομα σε τέσσερα ξεχωριστά δωμάτια", είπε ο μάρτυρας.

Πρόεδρος: Σε τι κατάσταση ήταν αυτοί οι άνθρωποι;

Μάρτυρας: Βρήκαμε μια κυρία αφυδατωμένη, υποσιτισμένη. Αν δεν είχε γίνει αυτή η επιχείρηση η γυναίκα θα είχε πεθάνει. Ήταν πραγματικά ετοιμοθάνατη….Σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να χαρακτηρίσω αυτό το χώρο δομή. Δεν είχε τίποτα, ούτε προσωπικό, ούτε φακέλους ασθενών τίποτα. Δεν υπήρχε κανένας εξοπλισμός. Μόνο η μία κυρία ήξερε τι φάρμακα να πάρει. Οι άλλοι ασθενείς ήταν εκεί σαν παρκαρισμένοι για να πεθάνουν. Τα τρόφιμα που είδα στο ψυγείο ήταν ληγμένα. Ζώα και άνθρωποι ήταν ένα πράγμα. Δεν υπήρχε καθαριότητα.

Εισαγγελέας: Τι έπρεπε να έχει αυτός ο χώρος;

Μάρτυρας: Τουλάχιστον να υπάρχει στο χώρο νοσηλευτής και θεραπαινίδα. Είναι απαραίτητοι για τόσο βαριά περιστατικά. Υπήρχε μια κυρία που ήθελε ορό να τραφεί και δεν υπήρχε. Αν δεν πηγαίναμε εμείς θα πέθαινε. Θα έπρεπε να είχε καλέσει το ΕΚΑΒ τουλάχιστον για δυο ασθενείς. Έλεγε ότι δεν έβρισκε τους συγγενείς τους αλλά δεν αφήνεις να πεθάνουν τους ασθενείς επειδή δεν βρίσκεις τους συγγενείς. Καλείς το ΕΚΑΒ.