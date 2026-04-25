Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός επισημαίνει ότι η ουσιαστική προστασία των πολιτών περνά μέσα από την εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες, καθώς τα πρώτα κρίσιμα λεπτά ενός περιστατικού καθορίζουν την έκβασή του.

Η υποχρεωτική παρουσία κουτιού Πρώτων Bοηθειών σε κάθε όχημα ενισχύει την οδική ασφάλεια, δεν αρκεί όμως από μόνη της για να σώσει ζωές.

Με την απόφαση Δ30/45652/2026 καθορίζονται εκ νέου το περιεχόμενο και οι τεχνικές προδιαγραφές του Κουτιού Πρώτων Βοηθειών στα οχήματα. Όπως προβλέπεται, το κιβώτιο πρέπει να βρίσκεται σε άμεσα προσβάσιμο σημείο, να μην είναι κλειδωμένο και να περιέχει αποκλειστικά το προβλεπόμενο υγειονομικό υλικό. Παράλληλα οι οδηγοί οφείλουν να μεριμνούν για την τακτική ανανέωση του φαρμακευτικού περιεχομένου, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προβλέπονται κυρώσεις βάσει του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Το κουτί Πρώτων Βοηθειών το οποίο θα πρέπει να τοποθετηθεί, υποχρεωτικά, σε όλα τα οδικά μηχανοκίνητα οχήματα πλην των δικύκλων, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κουβέρτα Διάσωσης, Ρολό Ταινίας Στερέωσης, Σετ Αυτοκόλλητων Επιθεμάτων (Τσιρότα), Ατομικούς Επιδέσμους, Επίθεμα Εγκαυμάτων, Τριγωνικό Επίδεσμο Ανάρτησης, Ψαλίδι Πρώτων Βοηθειών, Γάντια μιας χρήσης, Υγρά Μαντηλάκια Καθαρισμού Δέρματος, Ιατρική Μάσκα Προσώπου, Οδηγίες Πρώτων Βοηθειών κ.α.

Ωστόσο πέρα από τις τεχνικές προδιαγραφές και τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, το κρίσιμο ζήτημα παραμένει η γνώση της χρήσης του εξοπλισμού από τους πολίτες. Στην ανάγκη αυτή εστιάζει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, αναδεικνύοντας τον ρόλο της εκπαίδευσης στις Πρώτες Βοήθειες.

O πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr Αντώνιος Αυγερινός, σε δήλωση του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, επεσήμανε: «Η καθιέρωση της υποχρεωτικής παρουσίας κυτίου Πρώτων Βοηθειών σε κάθε όχημα, σύμφωνα με την απόφαση Δ30/45652/2026, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας και της προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Ωστόσο, ο εξοπλισμός από μόνος του δεν είναι αρκετός. Η γνώση της ορθής χρήσης του υγειονομικού υλικού που περιέχει μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη ζωή ενός συνανθρώπου μας. Τα πρώτα λεπτά μετά από ένα ατύχημα ή μια αιφνίδια αδιαθεσία, είναι καθοριστικά για την επιβίωση του θύματος, καθώς και για να αποτραπεί μία μόνιμη ή πρόσκαιρη αναπηρία. Η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση είναι το πρώτο το οποίο πρέπει όλοι να μάθουμε για να μπορέσουμε να προσφέρουμε σε μια έκτακτη κατάσταση αλλά και ο Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής (ΑED) είναι ένας σωτήριος βασικός κρίκος στην αλυσίδα επιβίωσης. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πρωτοστατεί, επί δεκαετίες ολόκληρες, στην εκμάθηση Πρώτων Βοηθειών σε όλη την Ελλάδα, με ωραία βιωματικά, διαδραστικά μαθήματα Πρώτων Βοηθειών. Καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να έρθουν και να τα παρακολουθήσουν ώστε να είναι απόλυτοι έτοιμοι να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη. Η εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες δεν είναι απλώς μια δεξιότητα, αλλά μια πράξη ευθύνης και αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο. Στόχος μας είναι κάθε πολίτης να μπορεί να ανταποκριθεί με ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα σε μια έκτακτη ανάγκη, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διάσωση ανθρώπινων ζωών.»

Στην ίδια κατεύθυνση, οι άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της εκπαίδευσης επισημαίνουν ότι οι Πρώτες Βοήθειες δεν αποτελούν εξειδικευμένη γνώση αλλά βασική δεξιότητα για κάθε πολίτη.

Ο διασώστης και Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Ζεκή Μεμέτ Αλή μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ εξηγεί το πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση των πολιτών στις Πρώτες Βοήθειες: «Οι Πρώτες Βοήθειες είναι ζωτικής σημασίας. Για να τις παρέχει κάποιος δεν χρειάζεται να είναι ειδικός, να είναι επιστήμονας, γιατρός. Είναι απλές δεξιότητες, απλές τεχνικές που καλείται να κάνει ο καθένας, έτσι ώστε να σώσει μια ανθρώπινη ζωή ή να προλάβει τυχόν επιδείνωση της κατάστασης, μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο και να λάβει την κατάλληλη ιατρική φροντίδα. Για παράδειγμα διαβάζουμε και ακούμε καθημερινά για την απόφραξη του αεραγωγού για τα μικρά παιδιά με τα αντικείμενα που βάζουν στο στόμα.» Σύμφωνα με τον έμπειρο διασώστη: «Τρία με τέσσερα λεπτά χωρίς αναπνοή, ο θάνατος είναι βέβαιος. Κάτι λοιπόν πρέπει να ξέρουμε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή. Είτε σε ένα τραύμα με αιμορραγία, επειδή γνωρίζουμε ότι ένας μέσος ενήλικας διαθέτει 4,5-5,5 λίτρα αίμα στο σώμα του, η απώλεια ενός λίτρου είναι αρκετή για να τον οδηγήσει σε αιμογειακό σοκ, άρα πρέπει να ξέρω πώς να αντιμετωπίσω μια ακατάσχετη εξωτερική αιμορραγία για να σώσω μια ζωή. Η’ σε ένα εγκεφαλικό ή καρδιολογικό επεισόδιο να ξέρω την τεχνική της Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης ΚΑΡΠΑ.»

Για τα μαθήματα Πρώτων Βοηθειών που πραγματοποιούνται από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, και ποιος μπορεί να τα παρακολουθήσει, μιλά ο Ζεκή Μεμέτ Αλή: «Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, είναι πρωτοπόρος εδώ και δεκαετίες στην εκπαίδευση των πολιτών στις Πρώτες Βοήθειες σε όλη την Ελλάδα. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αφορούν τις βασικές υποστήριξης ζωής αυτό που λέμε Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση για ενήλικα, παιδί, βρέφος, εκπαίδευση στη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδιστή, Πρώτες Βοήθειες σε τραύματα είτε αιμορραγίες, εγκαύματα, κατάγματα, διαστρέμματα, ακόμα και Πρώτες Βοήθειες για σκύλους, για τους τετράποδους φίλους μας. Πρώτες Βοήθειες ψυχικής υγείας, προγράμματα που είναι ανοιχτά προς όλους, πέρα από τους πολίτες, φορείς, σε οργανωμένους συλλόγους, εταιρείες, εργοστάσια. Είναι απλές δεξιότητες, απλές τεχνικές που μπορεί να εφαρμόσει ο καθένας, από μαθητές Δημοτικού σχολείου, μέχρι τον συνταξιούχο, τον αγρότη, τη νοικοκυρά, δεξιότητες ικανές να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Λίγος από τον πολύτιμό μας χρόνο, μπορούν να σώσουν μια ανθρώπινη ζωή».

Το ενδιαφερόμενο κοινό μπορεί να επισκέπτεται την ιστοσελίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού www.redcross.gr κάνοντας την αίτηση συμμετοχής μπορεί να παρακολουθήσει τα πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα Πρώτων Βοηθειών.