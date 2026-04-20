Φιλοζωικός σύλλογος καταδίκασε την κίνηση που έκανε ο Αμβρόσιος.

Αντιδράσεις προκάλεσε για άλλη μία φορά ο πρώην μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Αμβρόσιος, αφού ενοχλήθηκε με την παρουσία σκύλου και χρησιμοποίησε την ποιμαντορική ράβδο για να διώξει το ζώο.

Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Παρασκευή, μετά τη λιτανεία της εικόνας της Παναγίας Τρυπητής, στο Αίγιο. Στην κεντρική πλατεία που είχε στηθεί στην πλατεία Αγίας Λαύρας, ανέβηκε κάποια στιγμή ένας σκύλος.

Κατά τα φαινόμενα, ο Αμβρόσιος ήταν ο μόνος που ενοχλήθηκε με την παρουσία του ζώου. Και θεώρησε σωστό να σηκώσει την ποιμαντορική ράβδο του και να τη χρησιμοποιήσει προκειμένου να διώξει τον σκύλο, όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε η ιστοσελίδα zoosos.

Το Φιλοζωικός σύλλογος Αιγιάλειας «Τα Φιλαράκια» με ανάρτηση καταδίκασε την κίνηση του πρώην μητροπολίτη, υπογραμμίζοντας ότι δίνει το κακό παράδειγμα, ιδιαίτερα από εκπρόσωπο της εκκλησίας.

«Ο Φιλοζωικός Σύλλογος Αιγιαλείας καταδικάζει αυτές τις τακτικές που δίνουν το κακό παράδειγμα σε θέματα προσέγγισης ή απομάκρυνσης ζώων ιδιαίτερα από εκπροσώπους της εκκλησίας.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν έγινε με κακοποιητική διάθεση, καθότι όλα τα ζώα είναι δημιουργίες του Θεού και πρέπει να αντιμετωπίζονται με αγάπη και σεβασμό!», ανέφερε η ανάρτηση του συλλόγου.