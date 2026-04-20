Το πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός 2026», που υλοποιείται από τη ΔΥΠΑ, θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Μαΐου 2026.

Από αύριο Τρίτη ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, το οποίο προβλέπει τη χορήγηση 300.000 επιταγών διακοπών, με συνολικό προϋπολογισμό που φτάνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σταδιακά, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των δικαιούχων, ενώ έως και το Σάββατο 25 Απριλίου η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για όλους ανεξαιρέτως.

Το πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός 2026», που υλοποιείται από τη ΔΥΠΑ, θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, με στόχο την αποσυμφόρηση των τουριστικών καταλυμάτων κατά τους μήνες αιχμής και την ενίσχυση της ταξιδιωτικής κίνησης σε περιόδους χαμηλότερης ζήτησης.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν περισσότερα από 1.500 καταλύματα σε όλη τη χώρα, μεταξύ των οποίων ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια, ενώ προβλέπεται και επιδότηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων με διαφοροποιήσεις ανάλογα με την κατηγορία των δικαιούχων. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τα άτομα με αναπηρία, τα οποία απαλλάσσονται πλήρως από τη συμμετοχή τόσο στη μετακίνηση όσο και στη διαμονή.

Η διάρκεια των διακοπών μπορεί να φτάσει έως έξι διανυκτερεύσεις για το σύνολο των δικαιούχων, με δυνατότητα επέκτασης έως δέκα ημέρες για νησιά του Βόρειου Αιγαίου και έως δώδεκα ημέρες για περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, όπως η Βόρεια Εύβοια, ο Έβρος και η Θεσσαλία, εξαιρουμένων των Σποράδων.

Έμφαση δίνεται και στη σωστή αξιοποίηση των επιταγών, καθώς προβλέπεται ότι όσοι δεν κάνουν χρήση του δικαιώματός τους ενδέχεται να αποκλείονται από το πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς. Η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν εφαρμόζεται για άτομα με αναπηρία και πολύτεκνες οικογένειες.

Σημαντική καινοτομία αποτελεί η ένταξη των πολύτεκνων οικογενειών στους δικαιούχους σε ετήσια βάση, χωρίς τον κίνδυνο αποκλεισμού σε περίπτωση μη χρήσης των vouchers. Παράλληλα, οι τιμές επιδότησης αυξάνονται κατά 20% για τον μήνα Αύγουστο, καθώς και για τις περιόδους των Χριστουγέννων του 2026 και του Πάσχα του 2027, ενώ η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για συγκεκριμένες πληγείσες περιοχές.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι και άνεργοι που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, όπως η συμπλήρωση 50 ημερών εργασίας με ασφάλιση ΙΚΑ ή αντίστοιχων ημερών επιδότησης ανεργίας ή άδειας μητρότητας, καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο ειδικό μητρώο ανέργων ΑμεΑ.

Η επιταγή αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό αριθμό για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κατάλυμα της επιλογής τους από το μητρώο παρόχων της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.