Την αντίδραση του ΚΙΣΕ προκάλεσε ο βανδαλισμός του εβραϊκού νεκροταφείου στον Βόλο.

Με αντισημιτικά μηνύματα και επικροτώντας τη δράση της Χρυσής Αυγής βανδάλισαν άγνωστοι το εβραϊκό νεκροταφείο στον Βόλο, τα ξημερώματα της Τρίτης, 14/04.

Ανήμερα της Ημέρας Πένθους και Μνήμης του Ολοκαυτώματος (Γιομ Ασοά), ομάδα ακροδεξιών εισέβαλλε στο νεκροταφείο και έγραψε τα εν λόγω μηνύματα, σπιλώνοντας την μνήμη των θυμάτων.

Την ενέργεια αυτή καταδίκασε με ανακοίνωσή του το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος, αναφέροντας χαρακτηριστικά « οι νοσταλγοί του σκοταδισμού διάλεξαν να βεβηλώσουν το εβραϊκό νεκροταφείο του Βόλου με επαίσχυντα και απειλητικά μηνύματα που στόχο έχουν να διεγείρουν το μίσος εναντίον των Εβραίων για μία ακόμα φορά».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΚΙΣΕ

«Ανήμερα της Ημέρας Πένθους και Μνήμης του Ολοκαυτώματος (Γιομ Ασοά) διάλεξαν οι νοσταλγοί του σκοταδισμού να βεβηλώσουν το εβραϊκό νεκροταφείο του Βόλου με επαίσχυντα και απειλητικά μηνύματα που στόχο έχουν να διεγείρουν το μίσος εναντίον των Εβραίων για μία ακόμα φορά.

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο αυτές τις χυδαίες ενέργειες. Είμαστε βέβαιοι ότι η Πολιτεία, η Εκκλησία, οι τοπικές Αρχές και η κοινωνία του Βόλου δεν θα επιτρέψουν να παραβιαστούν οι αξίες της Δημοκρατίας, του πολιτισμού και του ανθρωπισμού.

Δεν θα επιτρέψουν στο μίσος και τον φανατισμό να πλήξουν την ευημερία και την αρμονική συμβίωση όλων των πολιτών του Βόλου, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος ή θρησκεύματος.

Καλούμε τις διωκτικές Αρχές να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη σύλληψη των υπευθύνων του βανδαλισμού και την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη».