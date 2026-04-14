Η 30χρονη μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια μιας 30χρονης γυναίκας, η οποία τραυματίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης ενώ διέσχιζε το μονοπάτι που οδηγεί στην Ιερά Μονή Στομίου στην Κόνιτσα. Η γυναίκα υπέστη τραυματισμό στο κάτω άκρο, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη την επιστροφή της με ίδια μέσα από το σημείο. Αμέσως ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κόνιτσας, η οποία κινητοποίησε τέσσερις υπαλλήλους για τη μεταφορά της σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Οι εφτά πυροσβέστες προσέγγισαν την τραυματισμένη γυναίκα και με τη χρήση φορείου τη μετέφεραν με ασφάλεια μέχρι το σημείο όπου είχε καταφέρει να προσεγγίσει πυροσβεστικό όχημα τύπου 4×4. Στη συνέχεια, η 30χρονη μεταφέρθηκε με το όχημα μέχρι τον κεντρικό δρόμο, προκειμένου να διακομισθεί για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

H ανάρτηση της Πυροσβεστικής

Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκε τραυματισμένη γυναίκα, όπου και παρελήφθη από #ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, πλησίον της Ιεράς Μονής Στομίου #Κόνιτσας. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.

