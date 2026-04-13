Τη Δευτέρα του Πάσχα, ημέρα επιστροφής για πολλούς εκδρομείς, ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός, με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες. Ασθενείς τοπικές βροχές αναμένονται μόνο σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Ωστόσο, οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς και θα ενισχυθούν κυρίως στο Ιόνιο, όπου θα φτάσουν τα 6 με 7 Μποφόρ και τοπικά έως 8. Αντίθετα, στο Αιγαίο δεν αναμένονται προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγουλή, η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, φτάνοντας στα δυτικά και τα νότια έως και τους 24 με 25 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς.

Από την Τρίτη και μετά, ο καιρός θα διατηρηθεί ανοιξιάτικος, με αραιές νεφώσεις και ενισχυμένους νοτιάδες, που θα ευνοήσουν και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Δεν αποκλείονται τοπικές και πρόσκαιρες βροχές, χωρίς όμως έντονα φαινόμενα.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Δευτέρα του Πάσχα

Νοτιοανατολικοί άνεμοι τοπικά 8 μποφόρ στο Ιόνιο.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες ασθενείς τοπικές βροχές έως νωρίς το απόγευμα, στην κεντρική και τη δυτική Μακεδονία και με πιθανότητα στη Θεσσαλία. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πυκνότερες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές κυρίως ώρες στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά όπου θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει τους 23 τοπικά 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα φτάσει τους 17 με 18 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 21, τοπικά στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στην κεντρική και δυτική Μακεδονία έως νωρίς το απόγευμα.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πυκνότερες.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 τοπικά 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών έως το μεσημέρι στη Θεσσαλία.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 τοπικά 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 τοπικά στην Κρήτη 22 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πυκνότερες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 τοπικά 21 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.