Αρχίζουν να επιστρέφουν σιγά σιγά οι εκδρομείς του Πάσχα, ήδη από το βράδυ της Κυριακής.

Η επιστροφή των εκδρομέων το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα σηματοδοτεί το τέλος της περιόδου χαλάρωσης, με όσους έφυγαν να σκέφτονται ότι θέλουν να προλάβουν την κίνηση. Μετά από ημέρες γεμάτες οικογενειακές στιγμές, παραδοσιακά φαγητά και ξεκούραση στην ύπαιθρο ή στα χωριά, οι εκδρομείς παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής προς τα αστικά κέντρα.

Τα διόδια γέμισαν ήδη από αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα πολλά σημεία να είναι στο «κόκκινο», ιδιαίτερα στις εθνικές οδούς και στις εισόδους των μεγάλων πόλεων. Οι οδηγοί καλούνται να δείξουν υπομονή και προσοχή, καθώς η κούραση από το ταξίδι και η έντονη κυκλοφορία μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο τροχαίων. Η τήρηση των κανόνων οδικής ασφάλειας, τα τακτικά διαλείμματα και η σωστή προετοιμασία του οχήματος είναι απαραίτητα για μια ασφαλή επιστροφή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 13-04-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες ασθενείς τοπικές βροχές έως νωρίς το απόγευμα, στην κεντρική και τη δυτική Μακεδονία και με πιθανότητα στη Θεσσαλία και την ανατολική Πελοπόννησο. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πυκνότερες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές κυρίως ώρες στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά όπου θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει τους 23 τοπικά 24 βαθμούς Κελσίου. Στις βόρεια θα φτάσει τους 17 με 18 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 21, τοπικά στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 22 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πυκνότερες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 τοπικά 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στην κεντρική και δυτική Μακεδονία έως νωρίς το απόγευμα.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πυκνότερες.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 τοπικά 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών έως νωρίς το απόγευμα στη Θεσσαλία και την ανατολική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 τοπικά 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 τοπικά στην Κρήτη 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.