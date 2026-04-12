Η μαραθωνοδρόμος Μαρία Πολύζου μίλησε στην εκπομπή F+ΖΗΝ με την Κατερίνα Στικούδη, περιγράφοντας την ημέρα που ενημερώθηκε πως νοσεί από καρκίνο, λίγη ώρα μετά την επιτυχία της κόρης της, η οποία πέρασε στο Πανεπιστήμιο.

«Περισσότερο δεν ξέρω αν ήταν η λέξη καρκίνος που με κατέβαλε, όσο η στιγμή που έγινε… Στις 12 η κόρη μου ανακοινώνει πως έχει περάσει σίγουρα στο Πανεπιστήμιο και εγώ ήμουν μια υπερχαρούμενη μητέρα και 45 λεπτά αργότερα έρχεται το τηλεφώνημα της γιατρού η οποία μου λέει: ελάτε από το ιατρείο, κάτι έχουμε βρει», είπε η Μαρία Πολύζου.

«Ήταν πολύ απλό γιατί είπα στον γιατρό μου: Εσύ παίρνεις την ασθένεια και εγώ παίρνω τη Μαρία. Χρειάστηκε να κάνω 16 χημειοθεραπείες και 32 ακτινοβολίες και χάπια», πρόσθεσε η Μαρία Πολύζου.

