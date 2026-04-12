Να μην παραχωρήσει δήλωση στο κανάλι Start TV επέλεξε ο δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας, Στέφανος Πουλημένος, το βράδυ της Ανάστασης.

Η δημοσιογράφος του σταθμού, Ηρώ Λέλλα, μετέδιδε ζωντανά όσα συνέβαιναν το βράδυ της Ανάστασης και όταν είδε τον δήμαρχο, τον προσέγγισε ζητώντας του δήλωση για την ημέρα.

«Δήμαρχε πριν φύγετε να ακούσουμε τα Χρόνια Πολλά και από εσάς, Χριστός Ανέστη», ανέφερε η δημοσιογράφος.

Τότε, ο κ. Πουλημένος απάντησε: «Υπάρχει δήμαρχος για το κανάλι σας; Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει» και αποχώρησε.

Η δημοσιογράφος σχολίασε τη στάση του δημάρχου λέγοντας: «Φαίνεται το μήνυμα της Ανάστασης δεν έφτασε σε όλους».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.facebook.com/reel/2765550803780671}