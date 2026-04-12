Για τον Βροντάδο και τη Χίο, η φετινή Ανάσταση υπήρξε μια βραδιά εντυπωσιακή, φορτισμένη και βαθιά συμβολική.

Η νύχτα μέρα έγινε για ακόμη μια χρονιά στον Βροντάδο της Χίου, καθώς χιλιάδες ρουκέτες φώτισαν τον ουρανό μεταφέροντας το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης.

Παρά την αβεβαιότητα και τις έντονες συζητήσεις που είχαν προηγηθεί, ο φετινός ρουκετοπόλεμος πραγματοποιήθηκε κανονικά, συγκεντρώνοντας για ακόμη μία χρονιά το παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Το ιστορικό έθιμο διεξήχθη με τη συμμετοχή των συνεργείων του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας Ερειθιανής, τα οποία πραγματοποίησαν ρίψεις από προκαθορισμένες θέσεις, στο πλαίσιο ενός σχεδιασμού που στόχευε στη βελτιωμένη οργάνωση και την ασφαλή διεξαγωγή της βραδιάς. Η εικόνα ανάμεσα στις δύο ενορίες ήταν εντυπωσιακή, με τον ουρανό να φωτίζεται αδιάκοπα και το θέαμα να καθηλώνει κατοίκους και επισκέπτες.

Πλήθος επισκεπτών από Ελλάδα και εξωτερικό

Ο ρουκετοπόλεμος προσέλκυσε και φέτος μεγάλο αριθμό επισκεπτών, με εκατοντάδες ταξιδιώτες από την Τουρκία αλλά και άλλες χώρες να καταφθάνουν στον Βροντάδο, επιβεβαιώνοντας ότι το έθιμο παραμένει ένας από τους σημαντικότερους πόλους έλξης της πασχαλινής περιόδου στη Χίο.

Παράλληλα, δεκάδες διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία και δημοσιογραφικές αποστολές βρέθηκαν στην περιοχή, καταγράφοντας εικόνες από μία από τις πιο ξεχωριστές πασχαλινές παραδόσεις της Ελλάδας.

{https://youtu.be/Lmiyc6Qks_o?si=LpK1jateHKSP6hrT}

Η φετινή διεξαγωγή του εθίμου αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς μέχρι και λίγες ώρες πριν από την Ανάσταση παρέμενε αβέβαιο αν θα πραγματοποιηθεί - έπειτα από τους τραυματισμούς και τις συλλήψεις των τελευταίων ημερών. Οι συσκέψεις των ρουκετατζήδων δεν είχαν οδηγήσει εγκαίρως σε σαφή απόφαση, με το ενδεχόμενο ματαίωσης να παραμένει ανοιχτό.

Τελικά, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου αποφασίστηκε η κανονική διεξαγωγή του ρουκετοπόλεμου. Στις 18:00 ξεκίνησε από το Πετροκάραβο η κοινή παρέλαση των συνεργείων των δύο ενοριών, σηματοδοτώντας την έναρξη της αναστάσιμης διαδικασίας. Στη συνέχεια τα συνεργεία κατευθύνθηκαν στις θέσεις ρίψης, ενώ προβλέφθηκαν και συγκεκριμένες παύσεις ώστε να διευκολυνθεί η ασφαλής προσέλευση των πιστών.

Καθοριστική για το κλίμα που διαμορφώθηκε ήταν και η μεγάλη παρέλαση των ρουκετατζήδων στην παραλιακή του Βροντάδου λίγες ώρες πριν την κορύφωση του εθίμου. Η μαζική παρουσία πολιτών ανέδειξε τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας στη συνέχιση της παράδοσης.

Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε η συμμετοχή του αστροφυσικού Σταμάτη Κριμιζή, ο οποίος τέθηκε επικεφαλής της παρέλασης, εκφράζοντας δημόσια την ανάγκη προστασίας των ρουκετατζήδων και όχι ποινικοποίησης της συμμετοχής τους.

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκαν και οι τοποθετήσεις του Προέδρου του Φορέα Τουρισμού Χίου Κώστα Μούνδρου, ο οποίος επισήμανε τη βαθιά σύνδεση του εθίμου με την τοπική κοινωνία, καθώς και του Δημάρχου Χίου Γιάννη Μαλαφή, ο οποίος υπογράμμισε την ανάγκη προσοχής ώστε το έθιμο να συνεχιστεί χωρίς ακρότητες.

Πηγή: politischios.gr