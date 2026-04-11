Τραγική κατάληξη είχε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 8μμ σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του έκτου ορόφου, ενώ υπήρχε αναφορά για άτομο εντός αυτού, με την πληροφορία να επιβεβαιώνεται με τραγικό τρόπο, καθώς εντοπίστηκε νεκρή μία γυναίκα.

Στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής, ενώ από την πυρκαγιά απειλήθηκε και το διπλανό διαμέρισμα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 6 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

