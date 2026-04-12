Όλοι οι εργαζόμενοι στο «Dnews» σας ευχόμαστε Χριστός Ανέστη και καλό Πάσχα με υγεία, όπως το επιθυμεί ο καθένας. Η Ελλάδα γιορτάζει την Ανάσταση.

Με κάθε επισημότητα και λαμπρότητα οι Έλληνες γιόρτασαν την Ανάσταση και ευχήθηκαν το Χριστός Ανέστη σε όλη την επικράτεια. Οι καμπάνες ήχησαν χαρμόσυνα μετά τα μεσάνυχτα και πυροτεχνήματα έστειλαν ηχηρό αναστάσιμο μήνυμα με τις εκδηλώσεις να είναι ιδιαίτερα λαμπρές σε όλη τη χώρα.

Το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης αντήχησε, με χιλιάδες πιστούς να γεμίζουν ασφυκτικά τις εκκλησίες για να λάβουν το Άγιο Φως και να ψάλλουν το αναστάσιμο μήνυμα.

«Χριστός Ανέστη»: Ο συμβολισμός του χαιρετισμού και η απάντηση «Αληθώς ο Κύριος»

Μετά τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου και την Ανάσταση, ευχόμαστε Χριστός Ανέστη, με την απάντηση που λαμβάνουμε να είναι το «Αληθώς ο Κύριος». Είναι ένας διάλογος επικοινωνίας και αναγνωρίσεως μεταξύ χριστιανών. Ο ένας ομολογεί την Πίστη του στην Ανάσταση του Χριστού λέγοντας «Χριστός Ανέστη» και ο έτερος επιβεβαιώνει την Πίστη του λέγοντας «Αληθώς ο Κύριος». Η έκφραση «Χριστός Ανέστη» αποτελεί τον περισσότερο διαδεδομένο χαιρετισμό μεταξύ των Ορθόδοξων Χριστιανών που λέγεται από το Πάσχα, δηλαδή την εορτή της Ανάστασης του Χριστού, και για σαράντα ημέρες, δηλαδή μέχρι την απόδοση του Πάσχα.

Ανάσταση: Πότε σταματάμε να λέμε Χριστός Ανέστη

Το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης του Χριστού που αποδίδεται με την φράση «Χριστός Ανέστη» και απαντάται πάντα με τη φράση «Αληθώς ο Κύριος» θα επικρατήσει μεταξύ των χριστιανών για 40 μέρες μετά το Πάσχα και θα ολοκληρωθεί παραμονές της Αναλήψεως.

Η αναστάσιμη προσευχή

Μετά την Ανάσταση του Κυρίου διαφοροποιείται η προσευχή των χριστιανών καθώς για 40 μέρες κάθε πρωί έχουμε την αναστάσιμη προσευχή. Με αφετηρία την Κυριακή του Πάσχα, και τελικό ορίζοντα την παραμονή της Ανάληψης του Κυρίου η αναστάσιμη προσευχή θα απαγγέλεται στις εκκλησίες αλλά και στα σχολεία στην καθιερωμένη τελετή της πρωινής προσευχής.

Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι,

προσκυνήσωμεν ἅγιον, Κύριον,

Ἰησοῦν τὸν μόνον ἀναμάρτητον.

Τὸν Σταυρόν σου Χριστὲ προσκυνοῦμεν

καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν

ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν·

σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν,

ἐκτὸς σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν,

τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν.

Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί,

προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν ἀνάστασιν·

ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ

χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ.

Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον,

ὑμνοῦμεν τὴν ἀνάστασιν αὐτοῦ·

Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι᾿ ἡμᾶς,

θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.

Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ μέγα ἔλεος.

H Νεοελληνική απόδοση της αναστάσιμης προσευχής

Ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε αφού κατέβηκε και δίδαξε στους νεκρούς,

καταπατώντας με τον θάνατό του το φυσικό και πνευματικό θάνατο

και σε όσους βρίσκονταν σε τάφους, είτε φυσικούς είτε πνευματικούς, χάρισε έτσι την αληθινή ζωή.

Αφού είδαμε την ανάσταση του Χριστού, ας προσκυνήσουμε τον άγιο και Κύριο,

τον Θεάνθρωπο Ιησού που είναι ο μόνος αναμάρτητος.

Την Σταυρική Σου θυσία Χριστέ προσκυνούμε και την αγία σου Ανάσταση

υμνούμε και δοξάζουμε διότι Εσύ είσαι ο Θεός μας,

και Θεό άλλον εκτός από Εσένα δεν αναγνωρίζουμε κανένα,

και μόνο το όνομά Σου σημαίνει Θεός για εμάς.

Ελάτε όλοι οι πιστοί, ας προσκυνήσουμε την αγία ανάσταση του Χριστού.

αφού η ανάστασή Του που έγινε μετά τη Σταυρική Του Θυσία,

έφερε μεγάλη χαρά που απλώθηκε σε όλον τον κόσμο.

Παντοτινά θα ευλογούμε το όνομα του Κυρίου, και παντοτινά θα υμνούμε την ανάστασή Του.

Διότι, επειδή υπέμεινε Πάθη και Σταυρό από εμάς για εμάς, Κατανίκησε κι έδιωξε το θάνατο.

Με την ανάστασή Του από τον τάφο ο Ιησούς Χριστός όπως είχε πει πριν τα άγια πάθη Του,

μας χάρισε την αληθινή αιώνια ζωή και το μέγα έλεος του Θεού στις ταπεινές μας υπάρξεις.