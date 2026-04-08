Συνέντευξη Τύπου για τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, στις 15.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Τη συνέντευξη Τύπου παραχωρούν οι δικηγόροι Ζωή Ν. Κωνσταντοπούλου και Νίκος Α. Κωνσταντόπουλος, συνήγοροι των οικογενειών του αδικοχαμένου Ντένις Ρούτσι, της αδικοχαμένης Αναστασίας Παπαγγελή και της αδικοχαμένης Έλενας Δουρμίκα και του τραυματία Αθ.Γεωργούση.

Οπως επισημαίνει σε ανάρτησή της στο Facebook η κ. Κωνσταντοπούλου, «η συνέντευξη Τύπου ανακοινώνεται αυθημερόν, καθώς ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών αρνήθηκε την χορήγηση της αίθουσας εχθές και παρέπεμψε την απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου, το οποίο, μετά από δια περιφοράς Συνεδρίαση διάρκειας 20 ωρών αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, την παραχώρηση της αίθουσας. Η Συνέντευξη Τύπου θα είναι ανοιχτή στους πολίτες και συναδέλφους δικηγόρους και σε κάθε ενδιαφερόμενο».

