Η αισιοδοξία της αγοράς σχετικά με την ανακωχή ενδέχεται να δοκιμαστεί εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία τις επόμενες εβδομάδες.

Η ανακωχή διάρκειας δύο εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς και οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, μπορεί να αποτελούν την πρώτη ουσιαστική προσπάθεια αποκλιμάκωσης, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για τις αγορές του πετρελαίου, που βρίσκονται υπό πίεση.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου αντέδρασαν στην είδηση της εκεχειρίας με απότομη πτώση, με τα συμβόλαια Brent να υποχωρούν έως και 16% στα 91,70 δολάρια/βαρέλι στις πρώτες συναλλαγές της Τετάρτης στην Ασία, μετά το κλείσιμο στα 109,27 δολάρια την Τρίτη.

Η απότομη πτώση αντανακλά την ανακούφιση που προκάλεσε η αναβολή των απειλών του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μίλησε χθες για καταστροφή του ιρανικού πολιτισμού.

Αντανακλά επίσης την αισιοδοξία ότι οι ροές αργού πετρελαίου, διυλισμένων προϊόντων και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μπορεί να επαναληφθούν μέσω των Στενών του Ορμούζ, και να συνεχιστούν ΑΝ οι διαπραγματεύσεις αποδειχθούν επιτυχείς.

Ωστόσο, υπάρχει ένας κανόνας: κάθε φορά που εμφανίζεται η λέξη «αν» σε μια πρόταση, αυτόματα γίνεται η πιο σημαντική λέξη της πρότασης.

Σε αυτή την περίπτωση, το «αν» οι ειρηνευτικές συνομιλίες οδηγήσουν σε μια μόνιμη λύση, είναι πολύ μεγάλο, καθώς οι δύο πλευρές φαίνονται πολύ μακριά σε πολλά βασικά ζητήματα.

Οι διαπραγματεύσεις προγραμματίζονται να ξεκινήσουν στο Πακιστάν τη Μεγάλη Παρασκευή και θα διαρκέσουν δύο εβδομάδες, με δυνατότητα επέκτασης εφόσον χρειαστεί.

Η πρόταση 10 σημείων του Ιράν στοχεύει σαφώς στην εδραίωση του ελέγχου των Στενών του Ορμούζ, μέσω του οποίου διακινούνταν έως και το 20% του παγκόσμιου αργού πετρελαίου, των διυλισμένων προϊόντων και του υγροποιημένου φυσικού αερίου πριν από την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο έλεγχος των Στενών και τα άλυτα ζητήματα γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι πιθανό να αποτελέσουν μεγάλες προσκλήσεις στις συνομιλίες, και η αισιοδοξία της αγοράς σχετικά με την ανακωχή ενδέχεται να δοκιμαστεί εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία τις επόμενες εβδομάδες.

Επίσης, η κατάπαυση του πυρός δεν θα έχει άμεση επίδραση στον πραγματικό κόσμο της προσφοράς και της ζήτησης αργού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων.

Οι διαταραχές από το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών ήδη επηρεάζουν τις αλυσίδες εφοδιασμού ενώ οι πραγματικές αγορές στην Ασία βρίσκονται υπό πίεση και θα παραμείνουν έτσι για μήνες, ακόμη και αν ανοίξουν πλήρως τα Στενά.

Τιμές Σαουδικής Αραβίας

Ένα παράδειγμα της έκτασης της αναταραχής είναι η απόφαση της Saudi Aramco να αυξήσει τις επίσημες τιμές πώλησης (OSP) για φορτία με φόρτωση τον Μάιο σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του βασιλείου αύξησε στους ασιατικούς διυλιστές το OSP για το Arab Light σε premium 19,50 δολάρια/βαρέλι πάνω από τον μέσο όρο Ομάν/Ντουμπάι.

Αυτό σημαίνει αύξηση 17 δολάρια το βαρέλι σε σχέση με το premium των 2,50 δολαρίων για τα φορτία με φόρτωση τον Απρίλιο και αντανακλά την αυξανόμενη αγωνία ορισμένων ασιατικών διυλιστηρίων να εξασφαλίσουν όποιο αργό πετρέλαιο είναι διαθέσιμο.

Το αργό του Ομάν έκλεισε στα 119,31 δολάρια το βαρέλι την Τρίτη, ενώ το αργό του Ντουμπάι σε άμεση παράδοση στα 123,20 δολάρια, πράγμα που σημαίνει ότι, αν αυτές οι τιμές διατηρηθούν μέχρι τον Μάιο, το κόστος ενός βαρελιού αργού Arab Light για έναν Ασιάτη διυλιστή θα πλησιάσει τα 150 δολάρια.

Αν η ανακωχή τελικά οδηγήσει στη μόνιμη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, πιθανότατα οι τιμές θα υποχωρήσουν σημαντικά. Ωστόσο, οι εταιρείες διύλισης θα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξασφάλισης επαρκών ποσοτήτων αργού, καθώς οι εφοδιαστικές αλυσίδες παραμένουν σοβαρά διαταραγμένες.

Η αύξηση των τιμών από τη Σαουδική Αραβία μπορεί να συμβάλει στην επανεξισορρόπηση των ροών, μετατοπίζοντας τα βαρέλια από την Κίνα, τον μεγαλύτερο εισαγωγέα αργού πετρελαίου στον κόσμο, προς άλλους αγοραστές όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Σιγκαπούρη.

Η Κίνα καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μερίδιο των εξαγωγών της Σαουδικής Αραβίας τον Απρίλιο, με την εταιρεία ανάλυσης εμπορευμάτων Kpler να εκτιμά τις αφίξεις σε 1,37 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, από 1,04 εκατομμύρια τον Μάρτιο.

Οι συνολικές εισαγωγές πετρελαίου Σαουδικής Αραβίας τον Απρίλιο εκτιμώνται σε 4,73 εκατομμύρια βαρέλια, πράγμα που σημαίνει ότι η Κίνα λαμβάνει περίπου το 29%.

Ωστόσο, οι υψηλές τιμές για τα φορτία Μαΐου ενδέχεται να ενθαρρύνουν τους Κινέζους διυλιστές να μειώσουν τις εισαγωγές και να αναζητήσουν φθηνότερες προμήθειες από Ρωσία, Αφρική και Νότια Αμερική, απελευθερώνοντας βαρέλια για χώρες όπως Ιαπωνία και Νότια Κορέα, που είδαν τις εισαγωγές τους να καταρρέουν τον Απρίλιο.

Οι εισαγωγές της Νότιας Κορέας από τη Σαουδική Αραβία προβλέπεται να μειωθούν στα 520.000 βαρέλια την ημέρα τον Απρίλιο, το χαμηλότερο επίπεδο στα στοιχεία της Kpler που χρονολογούνται από το 2013.

Ομοίως, οι εισαγωγές της Ιαπωνίας από τη Σαουδική Αραβία εκτιμώνται σε 373.600 βαρέλια την ημέρα τον Απρίλιο, επίσης το χαμηλότερο επίπεδο σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler.

Τελικά, η αγορά πετρελαίου θα χρησιμοποιήσει τις τιμές για να καθορίσει πού θα κατευθυνθεί η προσφορά και οι πλούσιες χώρες πιθανότατα θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν επαρκή ποσότητα αργού και προϊόντων για να αντιμετωπίσουν την τρέχουσα αναταραχή.

Ωστόσο, οι αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας και της Αφρικής πιθανότατα θα υποστούν ελλείψεις καυσίμων και τις επακόλουθες οικονομικές ζημίες.

Με πληροφορίες από Reuters