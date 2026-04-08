Σε πασχαλινούς ρυθμούς κινείται από σήμερα η Βαρβάκειος αγορά, όπου καταναλωτές από το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης κάνουν τα απαραίτητα ψώνια για το τραπέζι της Κυριακής του Πάσχα.

Σύμφωνα με τη μέχρι τώρα κίνηση, πολλοί καταναλωτές φαίνεται να κάνουν στροφή σε πιο οικονομικές λύσεις, καθώς φέτος τα εγχώρια αρνιά και κατσίκια είναι απλησίαστα, με την τιμή τους να φθάνει μέχρι και τα 19 ευρώ. Στη Βαρβάκειο οι τιμές ξεκινούν από τα 10 ευρώ/κιλό.

Ετσι, αρκετοί καταναλωτές που θέλουν να τηρήσουν την παράδοση του οικογενειακού τραπεζιού, αλλά ο προϋπολογισμός τους δεν «σηκώνει» αρνιά και κατσίκια, επιλέγουν κοτόπουλο ή λίγο μοσχάρι.

Αυξημένο το κόστος για το φετινό πασχαλινό τραπέζι

Το κόστος για το φετινό πασχαλινό τραπέζι εκτιμάται ότι θα είναι αυξημένο έως και κατά 10%, επιβαρύνοντας περαιτέρω τα ελληνικά νοικοκυριά σε μια περίοδο συνεχιζόμενων πιέσεων στο διαθέσιμο εισόδημα.

Σύμφωνα με το το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) της ΕΣΕΕ, το κόστος για ένα πασχαλινό τραπέζι 4 έως 6 ατόμων διαμορφώνεται φέτος μεταξύ 107,20 και 156,20 ευρώ. Η αύξηση σε σχέση με το 2025 εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 7,8% έως 9,3%, με τους καταναλωτές να καλούνται να πληρώσουν ακριβότερα για το ίδιο καλάθι αγαθών.

