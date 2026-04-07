Αναλυτικά που έχει κίνηση στην Αττική Οδό.

«Κόκκινο» έχει χτυπήσει η κίνηση στην Αττική Οδό το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης, με καθυστερήσεις να παρατηρούνται και στα δύο ρεύματα.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 5 έως 10 λεπτά στην έξοδο προς Λαμία, καθώς και στην έξοδο προς Πειραιά. Παράλληλα, στο τμήμα από Δουκίσσης Πλακεντίας έως Λεωφόρο Κηφισίας, οι οδηγοί συναντούν καθυστερήσεις της τάξης των 10 έως 15 λεπτών.

Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στο τμήμα από Μεταμόρφωση έως Πεντέλη.

Η κίνηση στην Αττική Οδό στις 18:45