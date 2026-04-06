Το ατύχημα συνέβη στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στη Δραπετσώνα.

Καραμπόλα με πέντε οχήματα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, 06/04, στην Περιφερειακή Οδό στη Δραπετσώνα, προκαλώντας έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σύγκρουση των οχημάτων έγινε κοντά στον Πολυχώρο Λιπασμάτων. Πρόκειται για τρία φορτηγά και δύο επιβατικά οχήματα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαία προκειμένου να πραγματοποιήσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η κυκλοφορία προς τον Πειραιά διεκόπει, δημιουργώντας μεγάλες καθυστερήσεις.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ διερευνούνται τα αίτια της σύγκρουσης. Οι Αρχές παραμένουν στο σημείο για την απομάκρυνση των οχημάτων και την αντιμετώπιση της διαρροής καυσίμου που προκάλεσε περαιτέρω προβλήματα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Γιάννης Παναγόπουλος/Eurokinissi

Η κυκλοφορία στην Περιφερειακή Οδό έχει αποκατασταθεί (18:23)

Η κατάσταση στη Περιφερειακή Οδό στις 17:29