Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από τυχαίο έλεγχο της ομάδας ΔΙΑΣ της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στη σύλληψη μιας 34χρονης καθηγήτριας στην Καλλιθέα, η οποία φέρεται να διακινούσε τσιγάρα και ναρκωτικά σε μαθητές, προχώρησαν οι Αστυνομικές Αρχές.

Όπως έγινε γνωστό, η 34χρονη καθηγήτρια σε γυμνάσιο της Καλλιθέας, το πρωί έμπαινε στις τάξεις για μάθημα και με το χτύπημα του κουδουνιού, σύμφωνα με τις καταγγελίες, φαίνεται να έδινε τσιγάρα και ναρκωτικά σε μαθητες.

Ήδη από τις αρχές του χρόνου γονείς μαθητών είχαν προβεί σε σχετικές καταγγελίες προς τη διευθύντρια του σχολείου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ Καλλιθέας στη διάρκεια περιπολίας τους αντιλήφθηκαν περίεργες κινήσεις δύο ατόμων σε πάρκο της περιοχής και προχώρησαν στους σχετικούς ελέγχους, οι οποίοι αποκάλυψαν πως επρόκειτο για έναν μαθητή του σχολείου και την εν λόγω καθηγήτρια.

Μάλιστα, μέσα στην τσάντα της εντοπίστηκαν ναρκωτικά μέχρι και κάνναβη σε μορφή «σοκολάτας».

Ο μαθητής που ήταν μαζί της και συνελήφθη, αρνείται ότι η καθηγήτρια τού έδωσε ναρκωτικά.

Οι αστυνομικοί σε έρευνα που έκαναν στο διαμέρισμα της καθηγήτριας εντόπισαν πολλές νάιλον συσκευασίες με διάφορες μικρο-ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Η συλληφθείσα αντιμετωπίζει την κατηγορία της παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών.

Σημειώνεται ότι ορίστηκε τακτική δικάσιμος και η καθηγήτρια αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.