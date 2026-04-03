Το περιστατικό συνέβη στο γήπεδο της Χρυσούπολης, στο Περιστέρι.

Σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 03/04, στο Περιστέρι, όταν ένας άνδρας έβγαλε όπλο μπροστά στα έντρομα μάτια ανήλικων και άρχισε να πυροβολάει στην αέρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στο δημοτικό γήπεδο της Χρυσούπολης. Παρέα ανηλίκων που ήταν συγκεντρωμένη στο σημείο ήθελε να βγάλει ένα βίντεο, όταν ο άνδρας έβγαλε το όπλο και προχώρησε στους πυροβολισμούς.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, όπου εντόπισε πέντε κάλυκες. Ο άνδρας αναζητείται.