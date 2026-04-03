Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 7 του Τραμ Ασκληπιείο Βούλας-Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά θα τεθούν σε ισχύ από το Σάββατο 4 Απριλίου λόγω προγραμματισμένων εργασιών κατεδάφισης επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση.
Όπως αναφέρει η ΣΤΑΣΥ, τερματικός σταθμός θα είναι η στάση ΣΕΦ και τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας-ΣΕΦ -Ασκληπιείο Βούλας.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ τις παρακάτω μέρες:
- τα Σάββατα 04/04/2026, 18/04/2026, 25/04/2026, 02/05/2026 και 09/05/2026 από τις 06:30 ως τις 10:30 το πρωί
- τις Κυριακές 05/04/2026, 19/04/2026, 26/04/2026, 03/05/2026, 10/05/2026 από τις 7 ως τις 11 το πρωί.