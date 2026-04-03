Δείτε αναλυτικά τα ονόματα των κρίσεων στο Λιμενικό Σώμα.

Ολοκληρώθηκαν οι κρίσεις στο Λιμενικό Σώμα από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων. Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου αυτού κρίθηκαν συνολικά ένας Αντιναύαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., έξι Υποναύαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.), ένας Υποναύαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού, 17 Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.), ένας Αρχιπλοίαρχος ειδικότητας Τεχνικού και μία Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού.

Συγκεκριμένα, οι κριθέντες Ανώτατοι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ενεγράφησαν σε πίνακες κρίσεως ως ακολούθως:

Αντιναύαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

Πίνακας Α’

«Διατηρητέων»

Κιάμος Φώτιος του Ιωάννη (Α.Μ. 942)

Υποναύαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

Πίνακας Α’

«Διατηρητέων»

1 Παπακωνσταντίνου Χρήστος του Θεοδοσίου (Α.Μ. 943)

2 Δρακούλης Ευστράτιος του Γεωργίου (Α.Μ. 944)

3 Κούβαρης Δρακούλης του Δημητρίου (Α.Μ. 953)

Πίνακας Β’

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

1 Μπότσης Δημοσθένης του Δημητρίου (Α.Μ. 945)

2 Χατζηγεωργίου Γεώργιος του Γεωργίου (Α.Μ. 954)

3 Φραγκιάς Χρήστος του Γεωργίου (Α.Μ. 955)

Υποναύαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού:

Πίνακας Α’

«Διατηρητέων»

Κωνσταντέλλος Γεώργιος του Δημητρίου (Α.Μ.Ε. 64)

Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

Πίνακας Α’

«Διατηρητέων»

1 Τσίκλος Δημήτριος του Ιωάννη (Α.Μ. 957)

2 Γραμματέας Άγγελος του Στυλιανού (Α.Μ. 959)

3 Κατερέλος Άγγελος του Γερασίμου (Α.Μ. 960)

4 Βουρλιάς Κωνσταντίνος του Γεωργίου (Α.Μ. 961)

5 Κουβάτσος Χρήστος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 963)

6 Χασιώτη Δήμητρα του Περικλή (Α.Μ. 946)

7 Τάτης Σπυρίδων του Αλεξάνδρου (Α.Μ. 952)

8 Ψύρρας Ευστράτιος του Δημητρίου (Α.Μ. 962)

9 Παπακωνσταντίνου Νικόλαος του Ανδρέα (Α.Μ. 965)

10 Χριστιανός Γεώργιος του Ευαγγέλου (Α.Μ. 968)

11 Κατσουγιαννόπουλος Χρήστος του Αντωνίου (Α.Μ. 969)

12 Μπουλακάκης Ευάγγελος του Νικηφόρου (Α.Μ. 971)

13 Ορφανός Ιωάννης του Ευαγγέλου (Α.Μ. 972)

14 Καραμήτσας Παναγιώτης του Βασιλείου (Α.Μ. 973)

15 Κατσούλης Γεώργιος του Νικολάου (Α.Μ. 977)

Πίνακας Β’

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

1 Μπικάκης Βασίλειος του Παύλου (Α.Μ. 970)

2 Πολιτάκης Γεώργιος του Σταύρου (Α.Μ. 975)

Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Τεχνικού:

Πίνακας Α’

«Διατηρητέων»

Μαχαίρας Αντώνιος του Κοσμά (Α.Μ. 03Τ)

Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού:

Πίνακας Α’

«Διατηρητέων»

Μπόρα Χριστίνα του Κωνσταντίνου (Α.Μ.Ε. 65)

Το εν λόγω Συμβούλιο αποφάσισε:

α) Τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου του Διευθυντή Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και μετά την αποστρατεία του Υποναυάρχου Λ.Σ. Μπότση Δημοσθένη του Δημητρίου (Α.Μ. 945).

β) Τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου του Διοικητή της 1ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και μετά την αποστρατεία του Υποναυάρχου Λ.Σ. Χατζηγεωργίου Γεωργίου του Γεωργίου (Α.Μ. 954).

γ) Τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου του Διευθυντή Κλάδου Ναυτιλίας και μετά την αποστρατεία του Υποναυάρχου Λ.Σ. Φραγκιά Χρήστου του Γεωργίου (Α.Μ. 955).

3. Οι παραπάνω κριθέντες ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» Υποναύαρχοι και Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προάγονται στον επόμενο βαθμό, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων, για τριάντα (30) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων θα αποστρατευτούν.

4. Εν συνεχεία συνεκλήθη το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2026 υπό την προεδρία του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και με εισηγητή τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, για την πλήρωση της κενωθείσας θέσεως του αρχαιότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και των Υποναυάρχων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

5. Το εν λόγω Συμβούλιο επέλεξε:

α) για την πλήρωση της θέσης του αρχαιότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής τον νεότερο Υπαρχηγό - Αντιναύαρχο Λ.Σ. Κιάμο Φώτιο του Ιωάννη (Α.Μ. 942).

β) για την πλήρωση της θέσης του νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής τον Υποναύαρχο Λ.Σ. Δρακούλη Ευστράτιο του Γεωργίου (Α.Μ. 944), ο οποίος προάγεται στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

γ) για την πλήρωση των θέσεων των Υποναυάρχων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τους Αρχιπλοιάρχους Λ.Σ.:

1 Τσίκλο Δημήτριο του Ιωάννη (Α.Μ. 957)

2 Γραμματέα Άγγελο του Στυλιανού (Α.Μ. 959)

3 Κατερέλο Άγγελο του Γερασίμου (Α.Μ. 960)

4 Χριστιανό Γεώργιο του Ευαγγέλου (Α.Μ. 968)

5 Κατσουγιαννόπουλο Χρήστος του Αντωνίου (Α.Μ. 969)

οι οποίοι προάγονται στον βαθμό του Υποναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

6. Ο Υποναύαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Παπακωνσταντίνου Χρήστος του Θεοδοσίου (Α.Μ. 943) προάγεται στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, τιθέμενος εκτός οργανικών θέσεων, για τριάντα (30) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων πρόκειται να αποστρατευτεί, λόγω επιλογής νεοτέρου του ως νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2026 αποφάσισε τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου του Γενικού Επιθεωρητή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και μετά την αποστρατεία του Υποναυάρχου Λ.Σ. Παπακωνσταντίνου Χρήστου του Θεοδοσίου (Α.Μ. 943).

7. Οι Αρχιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:

1 Βουρλιάς Κωνσταντίνος του Γεωργίου (Α.Μ. 961)

2 Κουβάτσος Χρήστος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 963)

3 Χασιώτη Δήμητρα του Περικλή (Α.Μ. 946)

4 Τάτης Σπυρίδων του Αλεξάνδρου (Α.Μ. 952)

5 Ψύρρας Ευστράτιος του Δημητρίου (Α.Μ. 962)

6 Παπακωνσταντίνου Νικόλαος του Ανδρέα (Α.Μ. 965)

προάγονται στον βαθμό του Υποναυάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων, για τριάντα (30) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων πρόκειται να αποστρατευτούν, λόγω επιλογής νεοτέρων τους ως Υποναυάρχων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.