Αναστάτωση προκάλεσε το απόγευμα της Παρασκευής νέος σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στη Θεσπρωτία, εντείνοντας την ανησυχία των κατοίκων για τη συνεχιζόμενη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή.

Τη δική του εκτίμηση για τη σεισμική δραστηριότητα στη Θεσπρωτία έδωσε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, μετά τη νέα δόνηση που σημειώθηκε στην περιοχή. Σε ανάρτησή του, επισημαίνει ότι η σεισμική δραστηριότητα δυτικά των Ιωαννίνων παραμένει έντονη, τονίζοντας πως ο σεισμός που καταγράφηκε το απόγευμα έγινε ιδιαίτερα αισθητός. Όπως σημειώνει, πρόκειται για μετασεισμική δόνηση που σχετίζεται με τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 Ρίχτερ που είχε σημειωθεί στις 8 Μαρτίου στην ίδια ευρύτερη περιοχή.

H ανάρτηση Παπαδόπουλου

«H σεισμική δράση δυτικά των Ιωαννίνων συνεχίζεται εντατικά. Σεισμός προκαταρκτικού μεγέθους Μ4.5 έγινε έντονα αισθητός πριν από λίγα λεπτά, στις 17:22. Μάλλον πρόκειται για μετασεισμό του ισχυρού σεισμού με Μ5.3 στις 8 Μαρτίου.»

4,2 Ρίχτερ «ταρακούνησαν» τη Θεσπρωτία

Σεισμός μεγέθους 4.2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 17:22 ώρα Ελλάδος στην Θεσπρωτία. Το επίκεντρο εντοπίζεται 8 χιλιόμετρα ανατολικά της Λεπτοκαριάς Θεσπρωτίας, σχεδόν στο ίδιο σημείο όπου σημειώθηκε η πρωινή δόνηση των 3,9 Ρίχτερ.

Το εστιακό βάθος παραμένει εξαιρετικά μικρό, στα 5 χιλιόμετρα, γεγονός που έκανε τον σεισμό να γίνει ιδιαίτερα αισθητός σε ολόκληρο το νομό Θεσπρωτίας, στα Γιάννενα, αλλά και σε περιοχές της Άρτας και της Πρέβεζας σύμφωνα με το epiruspost.gr . Η δόνηση συνοδεύτηκε από έντονη βοή, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους που βλέπουν τη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή να κλιμακώνεται μέσα στην ημέρα.