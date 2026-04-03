Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στη Θεσπρωτία στην Λεπτοκαριά, όλες οι πληροφορίες για τη νέα δόνηση.

Σεισμός μεγέθους 4.2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 17:22 ώρα Ελλάδος στην Θεσπρωτία.

Το επίκεντρο εντοπίζεται 8 χιλιόμετρα ανατολικά της Λεπτοκαριάς Θεσπρωτίας, σχεδόν στο ίδιο σημείο όπου σημειώθηκε η πρωινή δόνηση των 3,9 Ρίχτερ.

Το εστιακό βάθος παραμένει εξαιρετικά μικρό, στα 5 χιλιόμετρα, γεγονός που έκανε τον σεισμό να γίνει ιδιαίτερα αισθητός σε ολόκληρο το νομό Θεσπρωτίας, στα Γιάννενα, αλλά και σε περιοχές της Άρτας και της Πρέβεζας σύμφωνα με το epiruspost.gr . Η δόνηση συνοδεύτηκε από έντονη βοή, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους που βλέπουν τη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή να κλιμακώνεται μέσα στην ημέρα.

Σεισμική δόνηση 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί στο ίδιο σημείο

Να σημειωθεί ότι το πρωί στην ίδια περιοχή σημειώθηκε σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα αναστατώνοντας και πάλι περιοχές των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας. Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός εκδηλώθηκε στις 09:51 ώρα Ελλάδος. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα ανατολικά της Λεπτοκαριάς Θεσπρωτίας, ανάμεσα στη Θεσπρωτία και το νομό Ιωαννίνων. Ενώ νωρίτερα είχαν προηγηθεί άλλες σεισμικές δονήσεις κάτω των τριών Ρίχτερ.

Γεράσιμος Παπαδόπουλος για σεισμό στην Λεπτοκαριά Θεσπρωτίας

Σε ανάρτησή του ο καθηγητής σεισμολογίας τονίζει για τους σεισμούς στην περιοχή ότι «H σεισμική δράση δυτικά των Ιωαννίνων συνεχίζεται εντατικά. Σεισμός προκαταρκτικού μεγέθους Μ4.5 έγινε έντονα αισθητός πριν από λίγα λεπτά, στις 17:22. Μάλλον πρόκειται για μετασεισμό του ισχυρού σεισμού με Μ5.3 στις 8 Μαρτίου.»

