Ειδικά κλιμάκια θα πραγματοποιήσουν εντατικούς ελέγχους για την ευλογιά σε όλες της κτηνοτροφικές μονάδες του νησιού.

Το πρώτο κρούσμα ευλογιάς εμφανίστηκε στην Ιθάκη, σε κτηνοτροφική μονάδα με 200 αιγοπρόβατα στην περιοχή Περαχώρι. Όπως δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σωτήρης Κουρής, το γεγονός προκάλεσε άμεση κινητοποίση των αρμόδιων υγειονομικών και κτηνιατρικών Αρχών.

Σύμφωνα με τον κ.Κουρή, τα 200 αιγοπρόβατα πρόκειται να θανατωθούν όπως ορίζουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, με σκοπό τον περιορισμό της νόσου.

Κλιμάκιο του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης έσπευσε άμεσα στο νησί και θα πραγματοποιήσει ελέγχους σε όλες τις κτηνοτροφικές μονάδες του νησιού.

Παράλληλα, τόνισε ότι, τίθενται σε εφαρμογή αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της νόσου, σε ένα νησί, που έχει σημαντική κτηνοτροφία, όπως και η γειτονική Κεφαλονιά, στην οποία, η Ιθάκη, ανήκει διοικητικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κεφαλονιά έχει ήδη πληγεί σημαντικά το προηγούμενο διάστημα από τη ζωονόσο, καθώς στο νησί υπάρχει μεγάλος ζωικός πληθυσμός και σημαντικός αριθμός ζώων έχει οδηγηθεί σε θανάτωση, επηρεάζοντας πολλές κτηνοτροφικές μονάδες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την ίδια ώρα, ο εντοπισμός κρούσματος στην Ιθάκη εντείνει την ανησυχία και την πίεση που βιώνουν οι κτηνοτρόφοι σε όλο τον νομό, ενώ οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ιδιαίτερα ενόψει της πασχαλινής περιόδου.