Άγνωστες είναι μέχρι στιγμές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 80χρονος βρέθηκε στη λιμνοδεξαμενή σε περιοχή του Ηρακλείου.

Τραγωδία με θύμα έναν 92χρονο άνδρα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, 30/03, στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν πυροσβέστες ανέσυραν τον ηλικιωμένο χωρίς τις αισθήσεις του από λιμνοδεξαμενή.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Μόχο του δήμου Χερσονήσου, με περαστικούς να εντοπίζουν τη σορό του άτυχου άνδρα και αμέσως να ενημερώνουν τις Αρχές. Στο σημείο επιχείρησαν 3 οχήματα με 7 πυροσβέστες για την ανάσυρση του 92χρονου.

Τη σορό του ηλικιωμένου παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τη μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Καστελίου.

Η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 92χρονος βρέθηκε μέσα στη λιμνοδεξαμενή είναι σε εξέλιξη.