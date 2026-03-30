Η αστυνομία εξετάζει αν υπάρχει δίκτυο διακίνισης της κάνναβης εντός και εκτός της επικράτειας.

Χειροπέδες σε έναν άνδρα 37 ετών πέρασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, ο οποίος είχε στη κατοχή του μεγάλη ποσότητα κάνναβης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ο 37χρονος με καταγωγή από τη Ρουάντα εντοπίστηκε σε περιοχή του νομού Πέλλας έχοντας στην κατοχή του έναν ταξιδιωτικό σάκο που περιείχε 18 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 16 κιλών και 945 γραμμαρίων.

Όπως μεταδίδει odelalis.gr, οι Αρχές εξετάζουν το πιθανό δίκτυο διακίνησης και τις διαδρομές μεταφοράς της κάνναβης, καθώς η ποσότητα θεωρείται ιδιαίτερα μεγάλη για μεμονωμένη δράση.

Σε βάρος του συληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.