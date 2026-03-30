Ισχαιμικό επεισόδιο η αιτία θανάτου 82χρονου στα Κουφάλια.

Ο θάνατος του 82χρονου στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης αποδίδεται σε ισχαιμικό επεισόδιο, χωρίς ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Αναβλήθηκε η δίκη της 77χρονης συζύγου του για παραβίαση περιοριστικών όρων.

Οθάνατος του 82χρονου που εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης αποδίδεται, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, σε ισχαιμικό επεισόδιο.

Η έκθεση του ιατροδικαστή δεν εντόπισε ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, αποκλείοντας έτσι το ενδεχόμενο βίαιης πράξης για τον θάνατο του ηλικιωμένου. Παράλληλα, αναβλήθηκε για αύριο η δίκη στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης της 77χρονης συζύγου του, η οποία κατηγορείται για παραβίαση περιοριστικών όρων. Οι όροι αυτοί της είχαν επιβληθεί προκειμένου να μην πλησιάζει τον 82χρονο, μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhg1losfk4r5?integrationId=40599y14juihe6ly}