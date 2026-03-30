Σε στενό οικογενειακό κύκλο η ταφή της σπουδαίας ερμηνεύτριας.

Η Μαρινέλλα αφήνει πίσω της μια σιωπή που δεν μοιάζει με απουσία, αλλά με βαθύ απόηχο.

Με τον θάνατό της κλείνει ένα κεφάλαιο που ξεπερνά τα όρια του τραγουδιού και αγγίζει τη συλλογική μνήμη. Δεν αποχαιρετιέται μόνο μια μεγάλη ερμηνεύτρια, αλλά μια εποχή όπου η σκηνή είχε τη δύναμη να γίνεται κοινός παλμός για χιλιάδες ανθρώπους.

Το ύστατο «αντίο» θα δοθεί την Τρίτη 31 Μαρτίου, μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης. Από νωρίς το πρωί(8:00), η σορός της θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου, όπου αναμένεται πλήθος κόσμου να συρρεύσει για να την αποχαιρετήσει.

Στη συνέχεια, θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών, παρουσία ανθρώπων από τον καλλιτεχνικό και δημόσιο χώρο, που θα τιμήσουν μια διαδρομή η οποία σφράγισε το ελληνικό τραγούδι.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, όπως επιθυμούσαν οι οικείοι της, ολοκληρώνοντας διακριτικά μια δημόσια πορεία δεκαετιών.

Μίαα από τις πιο εμβληματικές παρουσίες του λαϊκού τραγουδιού

Η ζωή της ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και εξελίχθηκε σε μια από τις πιο εμβληματικές παρουσίες του λαϊκού τραγουδιού. Από τα πρώτα της βήματα έως τις μεγάλες συνεργασίες με κορυφαίους δημιουργούς, κατάφερε να μεταμορφώνει κάθε ερμηνεία σε εμπειρία.

Δεν έμεινε ποτέ στάσιμη. Άνοιξε δρόμους για το ελληνικό τραγούδι και άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη σκηνική παρουσία.

Πίσω από τη λάμψη υπήρξε μια γυναίκα με δύναμη, πειθαρχία και αξιοπρέπεια, που υπηρέτησε την τέχνη της με απόλυτη αφοσίωση.

Η φωνή της θα συνεχίσει να επιστρέφει, κάθε φορά που ένα τραγούδι της θα ακούγεται και θα θυμίζει ότι κάποιες παρουσίες δεν τελειώνουν — απλώς μεταμορφώνονται σε μνήμη.

