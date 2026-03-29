Η σπουδαία τραγουδίστρια «έφυγε» από τη ζωή το απόγευμα του Σαββάτου (28/3).

Η κρυστάλλινη φωνή της σπουδαίας Μαρινέλλας, σίγησε για πάντα και το ελληνικό τραγούδι έγινε πιο φτωχό.

Η κοσμοπολίτισσα του ελληνικού τραγουδιού «έφυγε» από τη ζωή το Σάββατο, 28/3, μετά από γενναία μάχη που έδωσε, ύστερα από το βαρύ εγκεφαλικό που υπέστη στη σκηνή του Ηρωδείου.

Άφησε την τελευταία πνοή στο σπίτι της, στο καταφύγιό της, όπως έλεγε η ίδια.

Το αίτιο του θανάτου της είναι λοίμωξη που προσέβαλε τους πνεύμονες με αποτέλεσμα η καρδιά της να μην αντέξει, σύμφωνα με ρεπορτάζ στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star.

Πότε και πού θα γίνει η κηδεία της

Το μεγάλο αντίο θα πουν την ερχόμενη Τρίτη 31 Μαρτίου στη σπουδαία ερμηνεύτρια, Μαρινέλλα η οποία έφυγε από τη ζωή χθες, Σάββατο 28 Μαρτίου.

Η σορός της θα βρίσκεται (8.00 με 13:00) σε λαϊκό προσκύνημα στον Ιερό Ναό Παναγίας Γοργοεπηκόου και Αγίου Ελευθερίου (γνωστός και ως μικρή Μητρόπολη), ενώ θα ακολουθήσει (14:00) η εξόδιος ακολουθία στη Μητρόπολη.

Η ταφή της θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.

«Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 14:00, από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη «Φλόγα», Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια», αναφέρει η ανακοίνωση της οικογένειας.