Εκτίμησε πως ούτε την 1η Απριλίου θα γίνει η δίκη.

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα και μέσα σε συνθήκες που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, ξεκίνησε στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, η οποία αναβλήθηκε για την 1η Απριλίου.

Συγγενείς θυμάτων και δικηγόροι έκαναν λόγο για εικόνες χάους και σοβαρές ελλείψεις στην οργάνωση της διαδικασίας.

«Ο πρωθυπουργός και ο κ. Φλωρίδης μας κοροϊδεύουν από την αρχή της υπόθεσης. Εμείς είμαστε αυτοί που θέλουμε να τελειώσει η δίκη, από την αρχή που έγινε αυτό το έγκλημα. Ξέρανε πολύ καλά ότι σε αυτό το κτίριο δεν χωράμε. Ποιος καθυστερεί τη δίκη; Εμείς; Εμείς αυτό θέλουμε. Να πάνε όλοι φυλακή οι κατηγορούμενοι, όσο ψηλά και αν φτάνουν», λέει, μιλώντας στο MEGA, ο Πάνος Ρούτσι.

Όπως λέει ο ίδιος: «Εγώ 1η Απριλίου δεν περιμένω τίποτα απολύτως. Θα είναι το ίδιο πράγμα. Θα είμαστε όλοι μαζί, αλλά έτσι όπως πάει δεν νομίζω να γίνει ούτε 1η Απριλίου, γιατί δεν θα χωρέσουμε. Εγώ καλώ τον κ. Φλωρίδη να είναι 1η Απριλίου εκεί και να το δει από μόνος του».

Ο ίδιος αναφέρθηκε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου αλλά και στην απεργία πείνας που έκανε. «Έκανα απεργία πείνας για να ζητήσω το αυτονόητο, πώς πέθανε το παιδί μου. Δεν καθυστερούσα καμία δίκη, δεν καθυστερώ καμία δίκη», καταλήγει.

