Στόχος η λιγότερη γραφειοκρατία. Πώς το νέο νομοσχέδιο στοχεύει να αλλάξει το διαδίκτυο στην Ελλάδα.

Στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, με πιο γρήγορο και αξιόπιστο ίντερνετ και λιγότερη ταλαιπωρία, στοχεύει το νέο νομοσχέδιο που παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1309 (Gigabit Infrastructure Act - GIA).

Σύμφωνα με το υπουργείο, το νέο πλαίσιο φέρνει πιο γρήγορα δίκτυα και λιγότερη γραφειοκρατία: επιταχύνει την ανάπτυξη δικτύων gigabit μέσω κοινής χρήσης υφιστάμενων υποδομών και καλύτερου συντονισμού τεχνικών έργων, μειώνοντας την ανάγκη για νέες εκσκαφές και επαναλαμβανόμενες παρεμβάσεις και συνεπώς το κόστος εγκατάστασης. Απλοποιεί και ψηφιοποιεί τις διαδικασίες αδειοδότησης και τα δικαιώματα διέλευσης μέσω ενός Ενιαίου Σημείου Πληροφόρησης, που συγκεντρώνει δεδομένα για υποδομές, προγραμματισμένα έργα και διαδικασίες, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την πρόσβαση σε πληροφορίες. Ενισχύεται ο διατομεακός συντονισμός, προβλέπονται μηχανισμοί επίλυσης διαφορών και εποπτείας και δίνονται εξουσιοδοτήσεις για εξειδικευτικές κανονιστικές πράξεις, διασφαλίζοντας σταθερό και ασφαλές πλαίσιο για την ταχεία υλοποίηση ψηφιακών υποδομών σε όλη τη χώρα.

«Με το νομοσχέδιο που σύντομα θέτουμε σε διαβούλευση, κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Ο στόχος μας είναι σαφής: λιγότερη γραφειοκρατία και μικρότερη όχληση στους πολίτες για πιο γρήγορο και αξιόπιστο ίντερνετ. Βάζουμε τέλος στις επαναλαμβανόμενες παρεμβάσεις στους ίδιους δρόμους, ενισχύοντας τον συντονισμό των έργων και την αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών. Παράλληλα, αναβαθμίζουμε το e-Διέλευσις και δημιουργούμε ένα ενιαίο σημείο πληροφόρησης για ταχύτερες και πιο διαφανείς διαδικασίες. Επενδύουμε σε σύγχρονες ψηφιακές υποδομές, διασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα μιας γειτονιάς όπου πρόκειται να εγκατασταθούν οπτικές ίνες. Μέχρι σήμερα, οι κάτοικοι μπορεί να έβλεπαν τον ίδιο δρόμο να «ανοίγει» επανειλημμένα, από διαφορετικούς παρόχους ή για διαφορετικά έργα. Με τις νέες ρυθμίσεις, τα έργα θα συντονίζονται κεντρικά και θα υλοποιούνται ταυτόχρονα, αξιοποιώντας κοινές υποδομές. Το αποτέλεσμα είναι λιγότερα σκαψίματα, μικρότερη όχληση και ταχύτερη ολοκλήρωση.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να μειώσει το κόστος εγκατάστασης μέσω της κοινής χρήσης υποδομών και του συντονισμού έργων, απελευθερώνοντας πόρους για περαιτέρω επενδύσεις και δημιουργία θέσεων εργασίας στον κλάδο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κομβικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση διαδραματίζει ο ψηφιακός μετασχηματισμός των σχετικών διαδικασιών. Το υφιστάμενο σύστημα e-Διέλευσις, το οποίο ήδη χρησιμοποιείται για την αδειοδότηση του Ενιαίου Σημείου Πληροφόρησης (ΕΣΠ) και τον συντονισμό έργων διέλευσης οπτικών ινών, αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία υλοποιείται το νέο πλαίσιο του GIA. Συγκεκριμένα, ενσωματώνεται και επεκτείνεται στο ΕΣΠ, το οποίο θα λειτουργεί ως κεντρική ψηφιακή πύλη για το σύνολο των τεχνικών έργων και υποδομών.

Μέσω του ΕΣΠ:

διευρύνονται οι λειτουργίες του e-Διέλευσις από την αδειοδότηση έργων οπτικών ινών στο σύνολο των έργων που μπορούν να φιλοξενήσουν δίκτυα,

ενισχύεται η διαλειτουργικότητα με άλλα πληροφοριακά συστήματα και μητρώα υποδομών,

συγκεντρώνονται δεδομένα για υφιστάμενες και προγραμματισμένες υποδομές,

ενισχύεται ο συντονισμός μεταξύ φορέων και παρόχων και

επιταχύνονται οι διαδικασίες έγκρισης και υλοποίησης.

Για τον πολίτη, όλα τα παραπάνω μεταφράζονται σε ταχύτερες συνδέσεις στο σπίτι και την εργασία, λιγότερη γραφειοκρατία και πιο σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες. Σε μια εποχή όπου η πρόσβαση στο διαδίκτυο αποτελεί βασική προϋπόθεση για εργασία, εκπαίδευση και επικοινωνία, η επιτάχυνση της ανάπτυξης των δικτύων αποκτά καθοριστική σημασία.

Η διαβούλευση του νέου νομοσχεδίου αναμένεται εντός των επόμενων εβδομάδων, η έκδοση των ΚΥΑ προβλέπεται εντός 6-12 μηνών και η υλοποίηση των πρώτων συγχρονισμένων έργων εντός 12-24 μηνών, με πρώτες παρεμβάσεις σε αστικές και επιλεγμένες νησιωτικές περιοχές.

Η πρωτοβουλία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποτελεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της χώρας, με άμεσο και απτό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών, διασφαλίζοντας ευρύτερη και πιο ισότιμη πρόσβαση σε αξιόπιστες ψηφιακές υποδομές.