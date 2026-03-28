Τετάρτη και Πέμπτη περιμένουμε ισχυρό κύμα κακοκαιρίας πάνω από τη χώρα μας. «Θα τα έχει όλα. Πολλές βροχές, ανέμους, χιόνια στα βουνά και αφρικανική σκόνη», είπε.

Έρχεται η κακοκαιρία «Ντέμπορα» με ισχυρές βροχές, ενώ ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, μετεωρολόγος του OPEN σημείωσε ότι για το Πάσχα υπάρχει μια τάση για ήπιο καιρό. Όπως σημείωσε μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη αναμένεται άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες. Μετά τη Μεγάλη Τετάρτη φαίνεται ότι ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται και φαίνεται μια τάση ότι δεν θα υπάρχει κάποιο αξιόλογο πρόβλημα.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επεσήμανε πως η κακοκαιρία «Ντέμπορα» είναι σε εξέλιξη. Μετατοπίζεται προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αύριο Κυριακή περιμένουμε μια νέα κακοκαιρία στα νότια, νοτιοανατολικά τμήματα της χώρας. Εκεί αναμένεται επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες.

