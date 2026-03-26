Μέχρι σήμερα στη Λέσβο έχουν εντοπιστεί 29 κρούσματα αφθώδους πυρετού.

Συνολικά 16 νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού εντοπίστηκαν την Πέμπτη, 26 Μαρτίου στη Λέσβο, εντείνοντας τις ανησυχίες για τη διασπορά της ζωονόσου. Μέχρι σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί 29 κρούσματα.

Τα δείγματα προέρχονται από κτηνοτροφικές μονάδες εντός της ζώνης προστασίας των 3 χιλιομέτρων, δηλαδή από την πλέον κρίσιμη περιοχή επιτήρησης γύρω από τις αρχικές εστίες της νόσου. Το ποσοστό θετικότητας εντός της συγκεκριμένης ζώνης καταδεικνύει τη συνεχιζόμενη παρουσία και κυκλοφορία του ιού, ενισχύοντας τους φόβους για περαιτέρω εξάπλωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του stonisi.gr, οι έλεγχοι συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ η επιδημιολογική εικόνα της περιοχής παραμένει δυναμική. Τα νέα ευρήματα επιβεβαιώνουν την ανάγκη αυστηρής τήρησης των μέτρων βιοασφάλειας από τους κτηνοτρόφους, καθώς και την πιστή εφαρμογή των περιορισμών που έχουν τεθεί για την αποτροπή μετακινήσεων ζώων και προϊόντων.

Υπενθυμίζεται ότι η ζώνη προστασίας των 3 χιλιομέτρων αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι στη νόσο, με συνεχείς δειγματοληψίες και ελέγχους σε μονάδες, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε ισχύ και η ζώνη επιτήρησης των 10 χιλιομέτρων.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία για το νησί, με τους κτηνοτρόφους να βρίσκονται ήδη σε κατάσταση πίεσης λόγω των περιοριστικών μέτρων και των οικονομικών επιπτώσεων.