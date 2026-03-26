Αίσιο τέλος είχε η αναζήτηση του 82χρονο στον Αλμυρό Βόλου.

Μέσα σε ένα χαντάκι εντοπίστηκε ένας 82χρονος κτηνοτρόφος στον Αλμυρό Βόλου, του οποίου η εξαφάνιση είχε δηλωθεί την Τετάρτη, 25/03, από τον γιο του.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, ο 82χρονος πάσχει από άνοια και δεν είχε δώσει σημεία ζωής, προκαλώντας την ανησυχία του γιου του, που δήλωσε άμεσα την εξαφάνισή του. Ο 82χρονος εντοπίστηκε στις 12:30 το μεσημέρι της επόμενης μέρας (26/03), ύστερα από συντονισμένη έρευνα του Α.Τ Αλμυρού και του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Δρυμώνα.

Ο 82χρονος βρέθηκε μερικά χιλιόμετρα μακριά από την κτηνοτροφική του μονάδα από κάτοικο του χωριού σε χαντάκι, όπου είχε παραμείνει εκεί όλο το βράδυ. Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού προληπτικά, όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν καλάσ την υγεία του.